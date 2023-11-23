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Тарханов: матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».
Тарханов: матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига
  • РИА Новости

«Матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига. У «Динамо» есть проблемы в обороне. У ЦСКА хорошая атака, связка Чалов — Файзуллаев приносит свои плоды», — приводит слова Тарханова ODDS.

Он отметил, что свою роль может сыграть и случившаяся в чемпионате пауза.

«В таких матчах главное не проиграть. Ожидаю, что обе команды могут отличиться голами».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 17:30.

Ранее сообщалось, что Дивеев станет комментатором матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».

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