Тарханов: матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».

«Матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига. У «Динамо» есть проблемы в обороне. У ЦСКА хорошая атака, связка Чалов — Файзуллаев приносит свои плоды», — приводит слова Тарханова ODDS.

Он отметил, что свою роль может сыграть и случившаяся в чемпионате пауза.

«В таких матчах главное не проиграть. Ожидаю, что обе команды могут отличиться голами».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 17:30.

Ранее сообщалось, что Дивеев станет комментатором матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».