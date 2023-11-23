Чалов: очень сильно скучаю по Лиге чемпионов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о цели перейти в европейский топ-клуб.

«Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остаётся. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Всё делаю от себя возможное, чтобы меня заметили.

Очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут. Непонятно, сможешь ли ещё раз оказаться там», — приводит слова Чалова kp.ru.

В текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года».