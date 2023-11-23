RT в Telegram
Подпишись

Чалов: очень сильно скучаю по Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о цели перейти в европейский топ-клуб.
Чалов: очень сильно скучаю по Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остаётся. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Всё делаю от себя возможное, чтобы меня заметили.

Очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут. Непонятно, сможешь ли ещё раз оказаться там», — приводит слова Чалова kp.ru.

В текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить