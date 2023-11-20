Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года — 2023».

Как сообщает kp.ru, футболист выиграл голосование болельщиков и стал лучшим, по мнению экспертов.

В шорт-лист премии, по мнению болельщиков, также вошли Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Отметим, что 14 из 16 экспертов отдали голоса за Чалова.

Согласно регламенту, на попадание в «Клуб футбольных джентльменов» может претендовать игрок, выступающий в России, или российский футболист, выступающий за рубежом.

Ранее Чалов заявил, что Головин после тренировок даёт советы игрокам сборной России.