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Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года»

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Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года — 2023».
Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает kp.ru, футболист выиграл голосование болельщиков и стал лучшим, по мнению экспертов.

В шорт-лист премии, по мнению болельщиков, также вошли Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Отметим, что 14 из 16 экспертов отдали голоса за Чалова.

Согласно регламенту, на попадание в «Клуб футбольных джентльменов» может претендовать игрок, выступающий в России, или российский футболист, выступающий за рубежом.

Ранее Чалов заявил, что Головин после тренировок даёт советы игрокам сборной России.

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