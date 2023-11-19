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Чалов заявил, что Головин после тренировок даёт советы игрокам сборной России

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Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов рассказал, как полузащитник «Монако» Александр Головин в расположении национальной команды.
Чалов заявил, что Головин после тренировок даёт советы игрокам сборной России
  • РИА Новости

«После тренировок Головин с позиции опыта может что-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые Александр видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне, вообще всем игрокам», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

20 ноября сборная России сыграет с командой Кубы в товарищеском матче. Встреча состоится 20 ноября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что на матч сборной России с Кубой продано 35 тыс. билетов.

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