Чалов заявил, что Головин после тренировок даёт советы игрокам сборной России

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов рассказал, как полузащитник «Монако» Александр Головин в расположении национальной команды.

«После тренировок Головин с позиции опыта может что-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые Александр видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне, вообще всем игрокам», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

20 ноября сборная России сыграет с командой Кубы в товарищеском матче. Встреча состоится 20 ноября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что на матч сборной России с Кубой продано 35 тыс. билетов.