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На матч сборной Россий с Кубой продано 35 тысяч билетов

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В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о ходе продаж билетов на товарищеский матч сборной России с командой Кубы.
На матч сборной Россий с Кубой продано 35 тысяч билетов
  • Gettyimages.ru

«На данный момент продано 35 тыс. билетов. Перед началом матча болельщиков ждёт масштабный номер открытия с использованием пиротехники. А развлекательная программа стартует за 2,5 часа до игры — в 17:00», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.

Встреча пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе, вмещающем чуть более 40 000 зрителей. Игра состоится 20 ноября и начнётся в 19:30 мск.

Ранее нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов признал, что без турниров не так интересно следить за национальной командой.

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