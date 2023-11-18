На матч сборной Россий с Кубой продано 35 тысяч билетов

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о ходе продаж билетов на товарищеский матч сборной России с командой Кубы.

«На данный момент продано 35 тыс. билетов. Перед началом матча болельщиков ждёт масштабный номер открытия с использованием пиротехники. А развлекательная программа стартует за 2,5 часа до игры — в 17:00», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.

Встреча пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе, вмещающем чуть более 40 000 зрителей. Игра состоится 20 ноября и начнётся в 19:30 мск.

Ранее нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов признал, что без турниров не так интересно следить за национальной командой.