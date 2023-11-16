«Чтобы победить, надо действовать смело»: Личка — о модели игры «Динамо», мандраже в концовках и проблемах с реализацией
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Как оцените первую половину сезона для «Динамо»?
— По итогам первого круга мы попали в тройку, и я этому рад. Но футбол — вещь очень скоротечная: всё может измениться по щелчку пальцев.
— В чём видите сильные и слабые стороны своего коллектива?
— Я бы хотел, чтобы подопечные действовали более стабильно. В частности, речь идёт о последних 30 минутах матчей. У нас, честно говоря, проблемы с концентрацией в этот отрезок времени. Мы ведём в счёте, но начинаем играть на сохранение результата, бояться определённых моментов.
Надеюсь, ребята скоро научатся не мандражировать в концовке, а, напротив, более спокойно доводить встречу до логического завершения. Кроме того, нам необходимо работать над реализацией своих моментов, поскольку создаём мы их исправно, но забить удаётся далеко не всегда.
— «Динамо» при вас называют атакующей командой. Не было мысли пойти по стопам «Краснодара», который, как кажется, немного сместил акценты и стал играть более прагматично для достижения результата?
— Вы знаете, на мой взгляд, южане остались атакующей командой. Просто в их рядах есть исполнители, за счёт которых можно изменить тактическую модель. Прекрасный тому пример — полузащитник «быков» Александр Черников. Я полагаю, он — одна из ключевых фигур в команде Владимира Ивича.
У серба в распоряжении есть и другие высококлассные мастера: Эдуард Сперцян, Никита Кривцов. Но именно хавбек принимает наибольшее участие в отборе мяча и развитии атак чёрно-зелёных. В нашей команде этим навыком хорошо владеют Диего Лаксальт, Луис Чавес и Даниил Фомин.
— Значит, Марцел Личка продолжит исповедовать атакующий футбол…
— Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.
Подчеркну ещё раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счёте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться — иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определённые компоненты игры и все вместе становиться лучше.
— Чем вызвано не самое яркое выступление Хорхе Карраскаля в майке бело-голубых после перехода из ЦСКА?
— Очень важно понимать, из-за чего это происходит. Три или четыре месяца он не был основным исполнителем в составе красно-синих. После перехода к нам он улетел на сборы с национальной командой Колумбии. Такие длительные переезды происходили несколько раз. Поэтому уверен: после полноценных зимних сборов вы увидите совсем другого Хорхе. По работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ.
— Кто, помимо Жоао Бителло и Диего Лаксальта, проводящих яркий сезон, ещё достоин называться лидером команды?
— Да, оба действительно выступают здорово. Также очень доволен ситуацией на последнем рубеже: Игорь Лещук и Антон Шунин — большие мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Меня сегодня спросили, кто из них голкипер номер один. На этот вопрос ответить невозможно: они оба спасали нас, когда занимали место в воротах.
Большой шаг вперёд сделали Николас Маричал и Роберто Фернандес. Мне также нравится развитие Муми Нгамалё и Ярослава Гладышева. Последний забил два гола в последних трёх турах. Это придаёт ментальной уверенности. Отличную работу демонстрирует Станислав Бессмертный. Он приносит много пользы команде.
— Вы назвали почти десяток футболистов. Секрет «Динамо» — командная игра?
— Конечно. Так оно и есть.
— Какие эмоции испытали, когда узнали, что Константин Тюкавин не вызван Валерием Карпиным в сборную России на товарищеский матч с коллективом с Кубы?
— Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад (смеётся).
Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста.
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