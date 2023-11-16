«Чтобы победить, надо действовать смело»: Личка — о модели игры «Динамо», мандраже в концовках и проблемах с реализацией

«Динамо» не намерено отказываться от атакующего стиля, но при этом постарается не скатываться к безбашенному футболу без середины поля. Об этом в интервью RT заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка. При этом, по его словам, команде необходимо работать над реализацией, так как забивать удаётся далеко не всегда. Специалист также объяснил, почему Хорхе Карраскаль не продемонстрировал своих лучших качеств, отметил прогресс Ярослава Гладышева и Станислава Бессмертного и отказался обсуждать решение Валерия Карпина не вызывать Константина Тюкавина в сборную России.

— Как оцените первую половину сезона для «Динамо»?

— По итогам первого круга мы попали в тройку, и я этому рад. Но футбол — вещь очень скоротечная: всё может измениться по щелчку пальцев.

— В чём видите сильные и слабые стороны своего коллектива?

— Я бы хотел, чтобы подопечные действовали более стабильно. В частности, речь идёт о последних 30 минутах матчей. У нас, честно говоря, проблемы с концентрацией в этот отрезок времени. Мы ведём в счёте, но начинаем играть на сохранение результата, бояться определённых моментов.

Надеюсь, ребята скоро научатся не мандражировать в концовке, а, напротив, более спокойно доводить встречу до логического завершения. Кроме того, нам необходимо работать над реализацией своих моментов, поскольку создаём мы их исправно, но забить удаётся далеко не всегда.

— «Динамо» при вас называют атакующей командой. Не было мысли пойти по стопам «Краснодара», который, как кажется, немного сместил акценты и стал играть более прагматично для достижения результата?

— Вы знаете, на мой взгляд, южане остались атакующей командой. Просто в их рядах есть исполнители, за счёт которых можно изменить тактическую модель. Прекрасный тому пример — полузащитник «быков» Александр Черников. Я полагаю, он — одна из ключевых фигур в команде Владимира Ивича.

У серба в распоряжении есть и другие высококлассные мастера: Эдуард Сперцян, Никита Кривцов. Но именно хавбек принимает наибольшее участие в отборе мяча и развитии атак чёрно-зелёных. В нашей команде этим навыком хорошо владеют Диего Лаксальт, Луис Чавес и Даниил Фомин.

— Значит, Марцел Личка продолжит исповедовать атакующий футбол…

— Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.

Подчеркну ещё раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счёте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться — иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определённые компоненты игры и все вместе становиться лучше.

— Чем вызвано не самое яркое выступление Хорхе Карраскаля в майке бело-голубых после перехода из ЦСКА?

— Очень важно понимать, из-за чего это происходит. Три или четыре месяца он не был основным исполнителем в составе красно-синих. После перехода к нам он улетел на сборы с национальной командой Колумбии. Такие длительные переезды происходили несколько раз. Поэтому уверен: после полноценных зимних сборов вы увидите совсем другого Хорхе. По работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ.

— Кто, помимо Жоао Бителло и Диего Лаксальта, проводящих яркий сезон, ещё достоин называться лидером команды?

— Да, оба действительно выступают здорово. Также очень доволен ситуацией на последнем рубеже: Игорь Лещук и Антон Шунин — большие мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Меня сегодня спросили, кто из них голкипер номер один. На этот вопрос ответить невозможно: они оба спасали нас, когда занимали место в воротах.

Большой шаг вперёд сделали Николас Маричал и Роберто Фернандес. Мне также нравится развитие Муми Нгамалё и Ярослава Гладышева. Последний забил два гола в последних трёх турах. Это придаёт ментальной уверенности. Отличную работу демонстрирует Станислав Бессмертный. Он приносит много пользы команде.

— Вы назвали почти десяток футболистов. Секрет «Динамо» — командная игра?

— Конечно. Так оно и есть.

— Какие эмоции испытали, когда узнали, что Константин Тюкавин не вызван Валерием Карпиным в сборную России на товарищеский матч с коллективом с Кубы?

— Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад (смеётся).

Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста.