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Личка заявил, что в матче с 2DROTS будет играть основной состав «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто сыграет в товарищеском матче с 2DROTS.
Личка заявил, что в матче с 2DROTS будет играть основной состав «Динамо»
  • РИА Новости

«В матче с 2DROTS почти весь матч будет играть основа «Динамо». Только под конец мы выпустим приглашённых звёзд, например Владимира Рыкова.

Я отпускал Фабио Бальбуэна на роды его жены. Футбол есть футбол, но семья важнее. Теперь мы отпустили Фёдора Смолова, дали ему возможность отдохнуть, в следующем матче он, скорее всего, играть не будет», — заявил Личка на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» оплатило сбор в Турции для 2DROTS.

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