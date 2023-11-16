Личка заявил, что в матче с 2DROTS будет играть основной состав «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто сыграет в товарищеском матче с 2DROTS.

«В матче с 2DROTS почти весь матч будет играть основа «Динамо». Только под конец мы выпустим приглашённых звёзд, например Владимира Рыкова.

Я отпускал Фабио Бальбуэна на роды его жены. Футбол есть футбол, но семья важнее. Теперь мы отпустили Фёдора Смолова, дали ему возможность отдохнуть, в следующем матче он, скорее всего, играть не будет», — заявил Личка на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» оплатило сбор в Турции для 2DROTS.