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Лещук: не могу назвать дружбой наши отношения с Шуниным

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о конкуренции и взаимоотношениях с партнёром по команде голкипером Антоном Шуниным.

«В «Динамо» сейчас нет основного вратаря. Кто лучше себя показывает, тот и встаёт в раму. Что касается наших взаимоотношений с Антоном Шуниным, то они сугубо рабочие и приятельские. Не могу назвать это дружбой. Как я уже говорил, у нас с ним «маленькая война». Но это не относится к тому, что мы конфликтуем, это здравая и рабочая конкуренция, которая делает нас лучше и сильнее», — заявил Лещук RT.

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