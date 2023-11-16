Лещук: не могу назвать дружбой наши отношения с Шуниным

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о конкуренции и взаимоотношениях с партнёром по команде голкипером Антоном Шуниным.

«В «Динамо» сейчас нет основного вратаря. Кто лучше себя показывает, тот и встаёт в раму. Что касается наших взаимоотношений с Антоном Шуниным, то они сугубо рабочие и приятельские. Не могу назвать это дружбой. Как я уже говорил, у нас с ним «маленькая война». Но это не относится к тому, что мы конфликтуем, это здравая и рабочая конкуренция, которая делает нас лучше и сильнее», — заявил Лещук RT.

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