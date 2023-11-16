Лещук: смотрел «Убойный футбол», не хочу, чтобы игра с 2DROTS прошла по такому сценарию

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объяснил, зачем бело-голубые решили провести товарищеский матч с 2DROTS.

«Я смотрел фильм «Убойный футбол». И я очень надеюсь, что он не будет олицетворять наш товарищеский матч с 2DROTS, как бы этого ни хотелось организаторам. (Смеётся.) Хочется, чтобы обошлось без травм и было больше зрелищного футбола, чем стыков и каких-то локальных конфликтов на поле. Потому что важно понимать, что для нас это не шоу, а подготовка к матчу с ЦСКА. Такая приятная тренировка», — сказал Лещук RT.

Ранее Лещук высказался о предстоящей товарищеской встрече с 2DROTS.