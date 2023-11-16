Лещук: не интересуюсь медиалигой, для меня на первом месте всегда футбол

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о предстоящей товарищеской встрече с 2DROTS.

«Клуб расценивает встречу с 2DROTS как медиаактивность. А для нас, футболистов, это просто тренировка и ничего больше. Но для ребят из медиалиги это целое событие, некоторые из них никогда не думали, что у них будет возможность выйти на поле и сыграть с «Динамо», да ещё и при большом количестве болельщиков. Это касается и бывших футболистов, которые не доросли до нашего уровня. Приятно дарить радость людям.

Лично я медиафутболом не интересуюсь. Потому что их история в большинстве своём про медиа, а футбол там уходит на второй план. А для меня всё наоборот. Футбол всегда на первом месте. И поэтому у нас меньше шумных интервью и каких-то громких историй», — заявил Лещук RT.

Ранее Лещук рассказал о конкуренции и взаимоотношениях с партнёром по команде голкипером Антоном Шуниным.