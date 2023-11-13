Сухая серия Дюпина, новый контракт Тюкавина и волевая победа «Локо» после замены Дзюбы: чем запомнился 15-й тур РПЛ

«Локомотив» забил дважды за 123 секунды и одержал волевую победу над «Ахматом», а «Динамо» взяло верх над «Оренбургом» благодаря очередным голам Константина Тюкавина и Луиса Чавеса. «Рубин» не пропустил в пятом матче подряд и одолел на выезде «Сочи», а «Урал» уступил в гостях «Крыльям Советов» и продлил безвыигрышную серию до десяти матчей. ЦСКА в очередной раз упустил победу в компенсированное время, позволив «Факелу» отыграться на 93-й минуте. Чем запомнился 15-й тур РПЛ — в материале RT.

ЦСКА вновь упустил победу

Тяжёлый газон «Центрального стадиона профсоюзов» с ухудшением погоды превратился в большую проблему для соперников. Сначала в Воронеже потерпел поражение «Спартак», а теперь потерял очки ЦСКА. Армейцам дополнительно усложнили жизнь кадровые потери. Компанию травмированным Игорю Дивееву, Максиму Мухину и Константину Кучаеву составили дисквалифицированные Антон Заболотный и Мойзес. В результате тройку в центре обороны сформировали Виллиан Роша, Кирилл Набабкин и номинальный хавбек Саша Зделар, а в запасе осталось лишь шестеро молодых резервистов.

Но началась встреча для гостей потрясающе. Уже на десятой минуте Виктор Давила отметился голом-шедевром. Получив пас от Ивана Облякова на фланге, он сместился в центр, поставил корпус Владиславу Мастерному и из-за пределов штрафной с левой ноги по уходящей траектории отправил мяч под перекладину. С учётом того, что этот гол стал для чилийца третьим в последних четырёх матчах, можно констатировать, что он освоился в новой команде в кратчайшие сроки.

Что до ЦСКА, то команда после забитого мяча отдала инициативу хозяевам. Но в первом тайме у них мало что получалось. Вспоминается лишь неточный удар Евгения Маркова головой. Однако после перерыва преимущество подопечных Сергея Ташуева стало подавляющим. В целом они владели мячом 63 % и нанесли шесть ударов в створ соперника. У красно-синих же не было даже намёка на контригру. Впереди им ощутимо не хватало способного цепляться за мячи Заболотного. Незадолго до финального свистка Владимир Федотов для этой цели даже вынужден был выпустить на острие защитника Илью Агапова.

Но на 93-й минуте фаворит дрогнул. Причём воронежцы в очередной раз вскрыли чужую оборону через левый край. Сместившийся сюда Хызыр Аппаев выполнил подачу в центр штрафной, а подключившийся к атаке Сергей Божин головой подрезал мяч в дальний угол. Таким образом, ЦСКА опять пропустил в концовке. В общем команда не досчиталась 11 очков в противостояниях, в которых вела в счёте. Это худший показатель в лиге.

Галактионов перевернул игру заменами

«Локомотив», напротив, снова проявил характер, одержав волевую победу над «Ахматом». В отличие от армейцев железнодорожники лидируют в РПЛ по количеству набранных очков (11) в матчах, по ходу которых они уступали. Справедливости ради, результат в отчётном — абсолютно закономерен, поскольку в первой половине москвичи не выпускали грозненцев со своей половины, но фортуна поворачивалась к ним спиной: чего стоят попадания в штангу Антона Миранчука и Артёма Дзюбы.

После перерыва гости ненадолго пришли в себя и использовали первый же предоставившийся шанс. Иван Олейников ворвался в штрафную и пробил мимо Ильи Лантратова. Но судьи решили, что хавбек подыграл себе рукой. Однако вскоре неугомонный полузащитник заработал пенальти, грамотно подставившись под Максима Ненахова. Мохамед Конате же развёл вратаря и мяч по разным углам.

Переломить ход неудачно складывающейся встречи Михаилу Галактионову помогли своевременные замены. Он освежил фланги, бросив в бой Илью Самошникова и Владислава Сарвели, а на острие вместо Дзюбы выпустил Тимура Сулейманова. Рокировки сработали в концовке, когда уставшие гости принялись допускать ошибки в защите. Сначала Максим Глушенков головой с близкого расстояния восстановил паритет, а затем резервисты соорудили второй. Самошников, воспользовавшись отличным разрезающим пасом Миранчука, выполнил прострел на дальнюю штангу, и Сулейманову оставалось не промахнуться.

Правда, в компенсированное время хозяевам пришлось изрядно понервничать, так как Наир Тикнизян получил вторую жёлтую карточку и гости попытались спастись. Героем у грозненцев едва не стал Гиорги Шелия. Задержавшийся после стандарта на чужой половине поля вратарь подобрал мяч в центре и попытался по правому флангу уйти от Марио Митая, после чего отпасовал пяткой на забежавшего за спину Олейникова. Тот, в свою очередь, сделал подачу на Владимира Ильина, но форвард не смог обработать мяч.

Любимов назначил два пенальти

Набрали очки и «Крылья Советов», в домашних стенах сломившие сопротивление «Урала». Попутно самарцы прервали серию из шести матчей без побед во всех соревнованиях, затянувшуюся более чем на месяц. В этот день на их стороне был даже судья Артём Любимов, который ещё в первом тайме назначил два пенальти в ворота гостей с разницей в несколько минут. И если Бенхамин Гарре своим шансом воспользовался, то удар Фернандо Костанцы в левый от себя угол Илья Помазун парировал. Голкипер и в дальнейшем неоднократно выручал партнёров и словно демонстрировал штабу сборной России, что его зря оставили вне заявки.

А сразу после перерыва екатеринбуржцы неожиданно сравняли счёт. Они разыграли мяч с центра поля и спустя всего 13 секунд отправили его в сетку. Причём огорчил бывший коллектив подключившийся к атаке центральный защитник Силвие Бегич.

Однако давление подопечных Игоря Осинькина принесло свои плоды. По истечении часа «Крылья» вывел вперёд Виталий Шитов, и на этот раз бессилен оказался даже Помазун. Он отразил выстрел Гарре в упор грудью, но мяч подхватил Никита Салтыков и отпасовал одноклубнику.

Незадолго до финального свистка гости в довершение всех бед остались в меньшинстве. Юрий Газинский дважды толкнул Роман Ежова в лицо и отправился отдыхать досрочно. А на 97-й минуте точку поставил Владимир Писарский. Примечательно, что нападающий отметился голом после выхода на замену во втором матче чемпионата подряд. А вот дела у команды Виктора Гончаренко идут совсем плохо, ведь в последних десяти турах РПЛ она набрала всего три очка.

Личку победил бывшую команду

По окончании первого круга третью строчку с «Крыльями Советов», и ЦСКА делит «Динамо». Бело-голубые после драматичной ничьей в Сочи не имели права допускать очередную осечку. При этом Марцел Личка впервые сошёлся с «Оренбургом», который в прошлом сезоне поднял на седьмую позицию в РПЛ. Более того, он встретился со своим многолетним соратником Давидом Деограсией. Вместе они трудились не только в России, но и Белоруссии.

В результате чеху удалось огорчить коллегу и друга. Москвичи обязаны были при поддержке родных трибун забивать ещё до перерыва, но им сильно не везло. Например, в одном из эпизодов Муми Нгамалё не попал в пустой створ с линии вратарской. А в другом Константин Тюкавин угодил в штангу. Пару раз выручил партнёров и Николай Сысуев.

Во второй половине гости, казалось, выровняли игру, но при этом пропустили дважды. И вновь не обошлось без Тюкавина. После прострела Станислава Бессмертного он поразил пустой створ и отличился в четвёртой встрече подряд с учётом кубка. Во многом символично, что именно в отчётном противостоянии контракт футболиста с клубом был автоматически продлён до конца 2025-го. Одним из условий являлось достижение отметки в 1200 проведённых на поле минут в текущем сезоне, и эту задачу нападающий решил. А затем поклонников опять порадовал новичок Луис Чавес. Он отличился во второй игре подряд. Оренбуржцам же так и не удалось огорчить Игорь Лещука, в третий раз в нынешнем розыгрыше РПЛ оставившего свои ворота в неприкосновенности.

Дюпин продлил сухую серию

Между тем, потрясающий ход осенью набрал «Рубин». Казанцы крайне неудачно стартовали и долгое время располагались в зоне стыковых матчей. Неудивительно, что ходили слухи об отставке Рашида Рахимова. Однако после приобретения нескольких качественных исполнителей перед закрытием трансферного окна ситуацию удалось исправить.

В последних пяти турах двукратный чемпион страны одержал четыре победы при одной ничьей, взлетел на восьмую строчку и находится на расстоянии трёх очков от медалей. Обыграть на выезде «Сочи» и вовсе удалось на классе. «Рубин» ничего не позволил сопернику создать у своих ворот и забил по разу в каждом из таймов. В первом отличиться Руслану Безрукову помог рикошет, а во втором классным выстрелом с дальней дистанции отметился Мирлинд Даку. Вдобавок южане почти 40 минут провели в меньшинстве из-за удаления Кирилла Кравцова.

Если летом оборона казанцев трещала по швам, то теперь забить им почти нереально. Сухая серия Юрия Дюпина в национальном первенстве достигла 454 минут, а по числу «сухарей» в нынешнем сезоне РПЛ (6) он делит вторую строчку с Артуром Нигматуллиным, уступая лишь Матвею Сафонову (7).

Что касается полевых исполнителей, сходу стал лидером коллектива один из новобранцев Валентин Вада. Аргентинец, имеющий богатый опыт выступления в Лиге 1, в составе «Рубина» отличился трижды. Причём его голы принесли победы с минимальной разницей над «Факелом», «Балтикой» и «Уралом».