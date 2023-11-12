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«Рубин» победил «Сочи» в 15-м туре и продлил беспроигрышную серию в РПЛ

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Казанский «Рубин» в гостях нанёс поражение «Сочи» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
«Рубин» победил «Сочи» в 15-м туре и продлил беспроигрышную серию в РПЛ
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Рашида Рахимова. «Рубин» продлил беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге до пяти матчей.

Мячи забили Руслан Безруков (40-я минута) и Мирлинд Даку (66-я). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Кирилла Кравцова (55-я).

«Рубин» (22 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» (10) — 16-е.

Ранее двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов признался, что ему абсолютно не понравилась игра казанской команды в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

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