Попов: «Рубин» оставил жуткое впечатление, несмотря на победу над «Уралом»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов признался, что ему абсолютно не понравилась игра казанской команды в матче 14-го тура чемпионата России по футболу екатеринбургским «Уралом».

«Жуткое впечатление оставляет «Рубин» с таким тренером. Еще раз повторяю, потолок Рахимова — шестое-восьмое место. Сейчас они на девятом. Всё нормально», — цитирует Попова «Матч ТВ».

При этом бывший защитник казанской команды считает, что «Рубин» вряд ли вылетит в Первую лигу по итогам сезона-2023/24. Он подчеркнул, что при Рахимове «не будет результата».

«Он не тот тренер. Он такой же тренер, как Черчесов. Это люди, которые унижают футболистов. На таком уровне унижением невозможно добиться результатов», — заключил Попов.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана. Победный мяч забил Валентин Вада на 60-й минуте.

«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Урал» (16 очков)— 12-й.

Ранее Рахимов сообщил, что его подопечные выполнили игровой план в матче с «Уралом».