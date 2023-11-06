Рахимов — о матче с «Уралом»: важная победа в тяжёлом матче

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что его подопечные выполнили игровой план в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Эмоции присутствуют, просто их не выплёскиваешь. Это важная победа в тяжёлом матче. В определённых моментах нам повезло», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Он признался, что команде в раздевалке сказал, что футболисты проявили очень хорошую дисциплину и организацию.

«Они бьются в каждом матче, самоотдача запредельная, но играть мы можем лучше», — добавил Рахимов.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана. Победный мяч забил Валентин Вада на 60-й минуте.

«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Урал» (16 очков)— 12-й.

Ранее сообщалось, что гол Максима Осипенко позволил «Ростову» вырвать ничью в 14-м туре РПЛ с «Оренбургом».