Гол Осипенко позволил «Ростову» вырвать ничью в 14-м туре РПЛ с «Оренбургом»
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Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:1.
Единственный гол в составе хозяев забил Дмитрий Воробьёв на 71-й минуте. Максим Осипенко сравнял счёт в матче на 85-й минуте.
Таким образом, «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ростов» — на десятой позиции (17 баллов).
Ранее сообщалось, что Джон Кордоба заявил о желании победить «Зенит».