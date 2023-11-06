Гол Осипенко позволил «Ростову» вырвать ничью в 14-м туре РПЛ с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Ростов» не выявили победителя в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

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