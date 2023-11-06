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Гол Осипенко позволил «Ростову» вырвать ничью в 14-м туре РПЛ с «Оренбургом»

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«Оренбург» и «Ростов» не выявили победителя в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Осипенко позволил «Ростову» вырвать ничью в 14-м туре РПЛ с «Оренбургом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:1.

Единственный гол в составе хозяев забил Дмитрий Воробьёв на 71-й минуте. Максим Осипенко сравнял счёт в матче на 85-й минуте.

Таким образом, «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ростов» — на десятой позиции (17 баллов).

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба заявил о желании победить «Зенит».

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