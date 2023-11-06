Кордоба заявил о желании победить «Зенит»
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«Сколько я забью «Зениту»? Это вообще неважно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл. Я просто хочу победить», — цитирует игрока «РБ Спорт».
Встреча между командами пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.
В настоящий момент краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Зенит» — второй (29).
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал €12 млн за нападающего «Флуминенсе».