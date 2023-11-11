Добивание Сперцяна, гол Кассьерры и штанга Мостового: «Краснодар» отстоял ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом»

«Зенит» и «Краснодар» разошлись миром в центральном матче 15-го тура РПЛ. В первом тайме соперники действовали предельно осторожно и редко угрожали воротам друг друга. После перерыва петербуржцы попытались усилить давление, но пропустили в контратаке, позволив Эдуарду Сперцяну добить мяч в ворота с близкого расстояния. Хозяева достаточно быстро восстановили паритет — Матео Кассьерра продавил Витора Тормену и замкнул подачу Вильмара Барриоса с фланга. В компенсированное время вышедший на замену Андрей Мостовой мог принести действующим чемпионам победу, но попал в штангу.

Важность матча между «Зенитом» и «Краснодаром» сложно было переоценить. Более того, он стал одним из ключевых во всей первой части чемпионата. Южане подошли к противостоянию, лидируя в таблице и всего на два очка опережая конкурента. У них была отличная возможность впервые в истории завершить стартовый круг сезона РПЛ на вершине.

В свою очередь, одержавшие четыре победы подряд в национальном первенстве действующие чемпионы горели желанием продлить удачную серию и обойти «быков». На их стороне была и статистика очных встреч. Сине-бело-голубые всего трижды уступали оппоненту, а в последний раз это произошло пять с половиной лет назад. К тому же им обеспечили потрясающую поддержку. В клубе сообщили о 45 тыс. зрителей, собравшихся на «Газпром Арене». Таким образом, оказался побит рекорд посещаемости текущего розыгрыша РПЛ.

Однако Сергей Семак высказывался крайне осторожно и оценивал шансы оппонентов на успех как равные, а также отдал дань уважения гостям.

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«Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен многими компонентами... Безусловно, в этом огромная заслуга Владимира Ивича, который смог... организовать команду не только в плане атакующих действий, но и оборонительных», — подчеркнул специалист.

К счастью, оба коллектива подошли к игре почти без кадровых потерь. Единственное, хозяевам из-за травм не могли помочь Марио Фернандес и Дмитрий Васильев, но к их отсутствию болельщики привыкли. Несмотря на повреждение натурализованного бразильца, Семак решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. Сзади расположились Родригао, Страхиня Эракович и Нуралы Алип. И если левый край по позиции закрыл Дуглас дос Сантос, то правый — номинальный вингер Густаво Мантуан. В атаке же наставник вновь доверился паре Иван Сергеев — Матео Кассьерра, которые здорово проявляют себя осенью.

Ивич тоже немного удивил, найдя место в старте для Сергея Петрова и Олакунле Олусегуна. С другой стороны, оба заслужили это хорошей игрой в матче предыдущего тура с «Крыльями Советов». Первый расположился на правом краю обороны, а второй — атаки. К тому же, у россиянина настрой на поединок должен был быть запредельным, поскольку он является воспитанником клуба с берегов Невы.

Быстро стало понятно, что ни одна из сторон не намерена рисковать и раскрываться. И те, и другие действовали предельно осторожно, оставляя минимум свободного пространства. Поначалу преимуществом владели гости. Они контролировали мяч и пытались растянуть насыщенную линию обороны поперечными передачами, а при потере вступали в высокий прессинг.

Однако это, вероятно, было лишь ситуативно. Большую часть первого тайма инициатива находилась у «Зенита». Но это было только на руку соперникам. Они откатывались на свою половину, перекрывая все зоны. Как всегда огромный объём работы проделывал Александр Черников, стелившийся в подкатах и совершавший отбор за отбором. А при необходимости южане не стеснялись нарушать правила. В итоге Сергей Карасёв зафиксировал суммарно 29 фолов. При этом арбитр показал лишь одну жёлтую карточку.

Данная тактика полностью оправдала себя. Сергеев и Кассьерра до перерыва растворились на поле. Не позволяли творить и Клаудиньо, который регулярно получал по ногам. Незаметен оказался на левом краю и закрытый опытным Петровым Дуглас дос Сантос. Чуть активнее справа смотрелся Мантуан, но мяч до штрафной всё равно не доходил, а большая часть ударов шла с дальней дистанции.

Подопечные Ивича пытались искать шансы в контратаках. В частности, регулярно следовали передачи в зону Мантуана и Эраковича на Жоау Батчи в надежде на то, что бразилец не будет успевать возвращаться назад, но быстрый серб уверенно страховал партнёра. В целом у «Краснодара» также возникали сложности с проникновением в штрафную.

Неудивительно, что первые моменты возникли после розыгрыша угловых. Сначала выстрел Клаудиньо заблокировал Хуниор Алонсо, а затем Олусегун на добивании не попал в створ с линии вратарской. И всё же в компенсированное время команды заставили болельщиков понервничать. Сергеева забыли в опасной близости от ворот, но Витор Тормена исправил собственную ошибку, бросившись под удар. А после классной подачи Батчи слева Эдуард Сперцян чудом не попал в дальний угол. Однако в итоге в первом тайме так и не было нанесено ни одного выстрела в створ.

Во второй половине петербуржцы увеличили давление на оборону соперников. Причём расшатать её они пытались через правый фланг, где Лукас Оласа не без труда справлялся с Мантуаном. Понимая, что подачи бесперспективны, поскольку Алонсо и Тормена «снимают» весь верх, хозяева плели комбинации в этой зоне, создавая перегруз. Вскоре удалось вынудить Матвея Сафонова вступить в игру. Клаудиньо после скидки Мантуана из-за пределов штрафной пробил низом, но вратарь справился, а Сергееву сыграть на добивании не позволили.

Зато «Краснодар» получил возможность убегать в фирменные быстрые контратаки и по истечении часа неожиданно воспользовался одной из них. Батчи отдал великолепную разрезающую передачу в штрафную на ход Кордобе. Кержаков выручил партнёров, но мяч тут же отскочил к Сперцяну. Михаил бросился ему в ноги, совершив второй сейв, но с ударом головой с метра ничего сделать был не в состоянии.

Семак мгновенно отреагировал на произошедшее заменами. Вместо Сергеева и Мантуана он бросил в бой Андрея Мостового и Вильсона Изидора и перешёл на схему 4—3—3, в которой свежие футболисты расположились на краях атаки, а Кассьерра — на острие.

И это моментально принесло плоды. «Зенит» на несколько минут запер гостей в их штрафной, не позволяя даже выносить мяч подальше. И достаточно быстро оборона дрогнула. Любопытно, что результативную подачу выполнил сместившийся на правый край опорник Вильмар Барриос. А замкнул её Кассьерра, впервые за матч переигравший в воздухе Тормену. Таким образом, колумбиец записал себе в актив 12-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

На эмоциях хозяева понеслись вперёд, понимая, что вполне могут вырвать победу. Южане в этот непростой отрезок лишь отбивались. Однако стойкость защитников позволила им пережить его и не пропустить. Надёжен был и Сафонов, справившийся с мощным выстрелом Изидора.

В концовке лидер турнирной таблицы откровенно действовал на удержание. Ивич также произвёл необходимые рокировки. Например, вместо подуставшего Олусегуна он выпустил Михайло Баньяца, составившего дуэт в опорной зоне с Черниковым, а вместо получившего повреждение Петрова — Александра Эктова.

И всё же в компенсированное время Мостовой едва не принёс хозяевам три очка. На левом краю он пробросил мяч между ног Эктову, ворвался в штрафную и зряче пробил в дальний. «Краснодар» спасла штанга. Причём от стойки мяч отскочил к Изидору, но тот оказался не готов к тому, чтобы добить его в створ.

Финальный свисток Карасёва гости встретили с облегчением. Пусть они не удержали победу, зато получили важнейший балл и впервые в истории завершили первый круг чемпионата лидером таблицы РПЛ.