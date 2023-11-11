RT в Telegram
Подпишись

Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.
Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ

«Краснодар» неоднократно выбирал тактику в зависимости от соперника. Петербуржцы способны агрессивно пойти вперёд, используя высокий прессинг. Действительно думаю, что южане отдадут инициативу сине-бело-голубым и будут действовать вторым номером. Это сверхважная встреча, в которой у коллектива с юга России будет две задачи: не уступить, а может, даже и взять верх. Но важнее всего не позволить прямому конкуренту победить», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее Тихонов сравнил нападающих Матео Кассьерру из «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить