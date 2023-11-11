Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.

«Краснодар» неоднократно выбирал тактику в зависимости от соперника. Петербуржцы способны агрессивно пойти вперёд, используя высокий прессинг. Действительно думаю, что южане отдадут инициативу сине-бело-голубым и будут действовать вторым номером. Это сверхважная встреча, в которой у коллектива с юга России будет две задачи: не уступить, а может, даже и взять верх. Но важнее всего не позволить прямому конкуренту победить», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее Тихонов сравнил нападающих Матео Кассьерру из «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара».