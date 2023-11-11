Тихонов: заочная дуэль Кассьерры и Кордобы может выйти на первый план

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов сравнил нападающих Матео Кассьерру из «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара» в преддверии матча 15-го тура РПЛ.

«Заочная дуэль Кассьерры и Кордобы может выйти на первый план, но до сих пор полагаю, что нападающий «Краснодара» — лучший центрфорвард лиги. Кордоба — это мощь, скорость, работа с мячом», — заявил RT Тихонов.

Он отметил, что по своим движениям Кордоба напоминает Артёма Дзюбу, который тоже прекрасно цепляется за мячи.

«Кассьерра же — наконечник, человек штрафной площади и последнего касания», — добавил амбассадор PARI.

Ранее Тихонов высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.