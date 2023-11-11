Тихонов: «Краснодар» не без доли везения, но умеет спасать матчи в нынешнем сезоне

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«В средних по содержанию игры матчах южане зачастую выжимают максимум. Если говорить про «пионеротряд» 1996 года, то вспоминается встреча против «Торпедо-Лужники». Мы смотрелись не хуже своего соперника, но пропустили первыми. Так и «быки» — не уступают многим из своих визави по всем компонентам, но оказываются в роли догоняющих. Исключение — два первых тайма против «Балтики» и «Ростова», — заявил RT Тихонов.

Он отметил, что команда из Калининграда, как и дружина Валерия Карпина, «смяла» команду Владимира Ивича в первом тайме.

«Но посмотрите на развитие событий после перерыва в этих противостояниях. «Краснодар», хоть и не без доли везения, но выправил положение и набрал очки в обеих встречах. Это и говорит о классе команды — проводить качественно все 90 минут, а не один из отрезков. У чёрно-зелёных есть тот самый характер», — добавил амбассадор PARI.

Ранее Тихонов высказал мнение о матче шестого тура Кубка России с участием «Крыльев Советов» и «Зенита».