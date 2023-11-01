Тихонов: «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о матче шестого тура Кубка России с участием «Крыльев Советов» и «Зенита».

«В первые минут семь «Крылья» прижали соперника. Шитов должен был реализовывать выход один на один, наверное, сам не ожидал, что так получится. «Крылья» здорово выглядели минут семь, а потом «Зенит» взял мяч под контроль и завладел инициативой. Все уже думали, что будут пенальти, но это был день Сергеева», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.