Тихонов: «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль
«В первые минут семь «Крылья» прижали соперника. Шитов должен был реализовывать выход один на один, наверное, сам не ожидал, что так получится. «Крылья» здорово выглядели минут семь, а потом «Зенит» взял мяч под контроль и завладел инициативой. Все уже думали, что будут пенальти, но это был день Сергеева», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Иван Сергеев.
Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.