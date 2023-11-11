Тихонов — о безвыигрышной серии «Краснодара»: «Зенит» умеет дожимать

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о безвыигрышной серии «Краснодара» в матчах с «Зенитом».

«Это психология, от этого порой никуда не уйти. Некоторые команды в противостояниях с «Зенитом» просто-напросто хотят сохранить счёт. Плюс сине-бело-голубые умеют дожимать соперника — сказывается сильный подбор исполнителей и качественное усиление со скамейки по ходу встречи», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее сообщалось, что Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.