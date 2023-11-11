Тихонов — о безвыигрышной серии «Краснодара»: «Зенит» умеет дожимать
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«Это психология, от этого порой никуда не уйти. Некоторые команды в противостояниях с «Зенитом» просто-напросто хотят сохранить счёт. Плюс сине-бело-голубые умеют дожимать соперника — сказывается сильный подбор исполнителей и качественное усиление со скамейки по ходу встречи», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.
Ранее сообщалось, что Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.