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Тихонов — о безвыигрышной серии «Краснодара»: «Зенит» умеет дожимать

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о безвыигрышной серии «Краснодара» в матчах с «Зенитом».
Тихонов — о безвыигрышной серии «Краснодара»: «Зенит» умеет дожимать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это психология, от этого порой никуда не уйти. Некоторые команды в противостояниях с «Зенитом» просто-напросто хотят сохранить счёт. Плюс сине-бело-голубые умеют дожимать соперника — сказывается сильный подбор исполнителей и качественное усиление со скамейки по ходу встречи», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее сообщалось, что Тихонов считает, что «Краснодар» отдаст инициативу «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.

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