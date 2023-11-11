Губерниев: если «Зенит» будет чувствовать себя уверенно, то «Краснодару» не поздоровится

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» на ходу, и я считаю, что если они будут чувствовать себя уверенно, то «Краснодару» не поздоровится. Тем не менее я рассчитываю на то, что «Краснодар» сегодня не проиграет», — цитирует Губерниева СЭ.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее Властимил Петржела высказал мнение, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ.