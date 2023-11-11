На матче «Зенита» и «Краснодара» ожидается до 45 тысяч зрителей

Пресс-служба «Зенита» рассказала, сколько продано билетов на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«На матче с «Краснодаром» ожидаем до 45 тыс. зрителей. Билеты ещё есть в продаже. У стадиона работают МФЦ, в которых можно оперативно оформить карту болельщика», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее Властимил Петржела высказал мнение, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ.