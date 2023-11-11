Олусегун заявил, что у «Краснодара» высокие шансы на чемпионство
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«Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идём за трофеем», — цитирует игрока «РБ Спорт».
Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.
После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.
Ранее Властимил Петржела высказал мнение, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ.