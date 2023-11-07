Гол Сергеева пяткой, два прострела Файзуллаева, взлёт «Факела» и триллер в Сочи: чем запомнился 14-й тур РПЛ

«Зенит» на выезде победил «Балтику» благодаря голам Ивана Сергеева пяткой и Маттео Кассьеры головой, а ЦСКА переломил ход противостояния с «Нижним Новгородом» после двух прострелов Аббоса Файзуллаева. «Факел» в гостях взял верх над «Ахматом» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, а «Динамо» позволило «Сочи» дома отыграться со счёта 1:3 и седьмой раз в сезоне разошлось с соперником миром. «Ростов» ушёл от поражения во встрече с «Оренбургом» на 85-й минуте, причём мяч в чужие ворота затолкал не реализовавший в первом тайме пенальти Максим Осипенко. Чем запомнился 14-й тур РПЛ — в материале RT.

Забивной дуэт «Зенита»

«Зенит» в преддверии ключевого матча с занимающим первое место в таблице «Краснодаром» одержал выездную победу над «Балтикой». Вопреки ожиданиям, аутсайдер сумел дать действующему чемпиону бой. В первом тайме маститые гости не создали ни одного опасного момента, поскольку подопечные Сергея Игнашевича образцово действовали в защите. Но во второй половине петербуржцев в очередной раз выручил дуэт форвардов Иван Сергеев — Матео Кассьерра. Сергей Семак в последних встречах национального первенства выпускает в старте обоих, и это даёт свои плоды. Вот и в Калининграде забили и тот и другой.

На 63-й минуте эффектный гол пяткой записал себе в актив россиянин. Он подстроился под передачу Вендела и переправил мяч в сетку. Попутно нападающий продлил результативную серию во всех соревнованиях до трёх игр. А точку поставил колумбиец, замкнувший заброс Клаудиньо от лицевой. Он с 11 мячами с отрывом лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Также Сергеев и Кассьерра занимают первую строчку в списке наиболее результативных дуэтов турнира с 16 голами. На три от них отстают Джон Кордоба и Эдуард Сперцян из «Краснодара» и на четыре — Фёдор Чалов и Антон Заболотный из ЦСКА.

Помимо них, в ростере сине-бело-голубых следует отметить Родригао, сделавшего 116 точных передач и побившего рекорд Премьер-лиги, установленный Александром Головиным (114) в 2016-м. В какой-то мере исторической получилась и сама победа, ведь «Зенит» впервые одолел калининградцев в чемпионате.

Магия Файзуллаева

Ещё сложнее пришлось ЦСКА в домашнем противостоянии с «Нижним Новгородом». Армейцы ушли на перерыв, уступая в счёте. Причём первый гол оппонентов получился спорным: Дмитрий Стоцкий замкнул подачу с фланга по правилам, но до того на противоположном краю Николай Калинский, судя по повторам, достал мяч в подкате из аута. Однако судьи на VAR вмешиваться в эпизод не стали.

Красно-синие отреагировали так, как подобает фавориту. Фёдор Чалов стремительно восстановил статус-кво и заодно набрал юбилейное, 100-е очко в РПЛ. Но последнее слово осталось за Виктором Александровым, отличившимся после розыгрыша корнера.

Переломить ход игры москвичам помогли грамотные перестановки от Владимира Федотова во втором тайме. Он бросил в бой Кирилла Набабкина и Виктора Давилу и перешёл на схему с двумя центральными защитниками. Данный манёвр оказался сюрпризом даже для Сергея Юрана, который в послематчевом интервью признался, что этого не заметил.

В результате хозяева забили дважды за три минуты, а оба гола организовал поднявшийся на позицию левого вингера Аббос Файзуллаев. Первый прострел невольно замкнул соотечественник Иброхимхалил Юлдошев, пытавшийся опередить Антона Заболотного. А после следующего свежий Давила самостоятельно поразил чужие ворота головой в падении с пары метров.

Узбека можно смело называть главным открытием сезона в составе ЦСКА. Летом его покупали на перспективу за небольшие деньги. Но техничный хавбек пробился в основу и стал незаменимым исполнителем для коллектива. Он отдал шесть результативных передач в Кубке и РПЛ и один раз забил. Моментально симпатией к новичку прониклись и поклонники команды, второй месяц подряд признающие Аббосбека лучшим её футболистом.

Очередная осечка «Динамо»

«Динамо», в отличие от армейцев, потеряло очки и упустило возможность ворваться в топ-3. Зато оно, наряду с «Сочи», выдало самый яркий матч тура, в котором нашлось место и шести мячам, и нереализованному пенальти, и удалениям.

Болельщикам пришлось подождать голов до середины первого тайма, но потом стороны выстрелили дуплетом. На добивание Никиты Бурмистрова с близкой дистанции ответил Луис Чавес. Ближе к перерыву южане получили отличную возможность вновь вырваться вперёд, когда Владислав Безбородов указал на точку за довольно спорный наступ Элазара Дасы на ногу оппоненту. Однако Лука Джорджевич пробил бесхитростно — и Игорь Лещук выручил партнёров.

Бело-голубые, поймав кураж, понеслись в атаку и отличились дважды за три минуты. Сначала Константин Тюкавин, чья безголевая серия тянулась с августа до конца октября, забил в третьей встрече подряд. А затем Ярослав Гладышев, принёсший победу над «Нижним Новгородом» в Кубке, красиво закрутил снаряд в дальний.

Но москвичи, как это часто с ними происходит при Марцеле Личке, упустили преимущество в поединке с уступающим в классе соперником. Ранее такое случалось во встречах с «Крыльями Советов», где они также вели со счётом 3:1, «Рубином» и «Нижним Новгородом». Сюда же можно отнести ничьи с «Ахматом» и «Факелом». Ситуация повторилась в Сочи.

Когда казалось, что ничто не предвещает беды, Лещук опять не слишком удачно отразил чужой выстрел перед собой, и Джорджевич оказался первым на добивании. Александр Точилин тут же освежил линию атаки заменами, а гости прижались к собственным воротам — и уже на 73-й минуте были за это наказаны, когда Ванья Дркушич на подаче корнера восстановил равновесие.

Более того, в концовке скорее хозяева могли склонить чашу весов на свою сторону. Мартин Крамарич упустил два стопроцентных момента. Первый его удар в упор из пределов штрафной отразил ногой Лещук. В следующем эпизоде, когда словенец исполнял стандарт, бессилен оказался и вратарь, но на помощь ему пришла крестовина. Не обошлось и без удалений в компенсированное время. Причём красную карточку перед собой увидел не только Марсело Алвес, умудрившийся получить два горчичника за пять минут, но и не совладавший с эмоциями Точилин.

Взлёт «Факела»

Между тем «Факел» продолжает взлетать всё выше в таблице. Ещё в сентябре он находился на дне, но после прихода Сергея Ташуева преобразился. Выездное противостояние с «Ахматом» было для специалиста особенно принципиальным. В предыдущем сезоне он точно так же привёл в чувства грозненцев и поднял их на итоговую пятую позицию, но в нынешнем руководство рассталось с наставником после неудачного старта.

Наверняка порадовал его тот факт, что новые подопечные не только взяли верх, но и проявили характер. В первой половине у них ничего не получалось, а оппоненты атаковали. Красивый гол Дарко Тодоровича вытекал из логики игры. Но воронежцы по истечении часа ответили не менее эффектным выстрелом Евгения Маркова. С левого края штрафной форвард закрутил мяч точно в дальнюю девятку без шансов для Георгия Шелии.

Невероятной получилась и развязка. Когда все собравшиеся на трибунах были уверены, что матч закончится вничью, Руслан Магаль выполнил подачу с фланга, а Вячеслав Якимов замкнул её головой. Шла 93-я минута. Единственной ложкой дёгтя для гостей стала травма Фёдора Кудряшова. В одном из эпизодов он неудачно столкнулся с Мохамедом Конате и покинул поле. Позже у ветерана диагностировали перелом скуловой кости. Он пропустит две-три недели.

Таким образом, «Факел» во главе с Ташуевым одержал четыре победы в национальном первенстве при двух ничьих и одном поражении. А в последних пяти турах он вовсе недосчитался всего двух баллов. Неудивительно, что генеральный директор Роман Асхабадзе назвал Сергея Абуезидовича одним из лучших наставников в истории клуба.

Судейский скандал в Оренбурге

Крайне богатой на события получилась и концовка матча в Оренбурге. Вплоть до 71-й минуты зрители не могли дождаться гола, хотя моментов имелось в избытке. Самый очевидный в первой половине упустил Максим Осипенко. Арбитр, посмотрев повтор, назначил пенальти за наступ Габриэля Флорентина на ногу Алексею Ионову на границе штрафной. Однако защитник впервые в карьере не реализовал одиннадцатиметровый, угодив в штангу. Предыдущие девять попыток оказывались для него удачными.

Подопечные Давида Деограсии создали даже больше шансов и владели инициативой. Например, Химми Марин тоже попал в стойку. Поэтому точный выстрел Дмитрия Воробьёва сюрпризом не стал. Причём не обошлось без ошибки Сергея Песьякова. Он не справился с дальним выстрелом и отразил мяч прямо перед собой, чем воспользовался оппонент.

Но на 85-й минуте «Ростов» всё же спасся, хотя хозяева были ближе к тому, чтобы увеличить преимущество в счёте. Исправился за собственную помарку Осипенко. Он пошёл в чужую штрафную и затолкал снаряд в створ. Для результативного защитника данный гол оказался четвёртым в нынешнем розыгрыше РПЛ, и он делит лидерство в гонке лучших бомбардиров среди представителей своего амплуа с Наиром Тикнизяном и Матиасом Пересом, притом что первый чаще выдвигается ближе к линии атаки.

Увы, не обошлось и без судейского скандала. В самом начале поединка мяч после удара Брайана Мансильи угодил в руку всё тому же Осипенко, стоящему на линии ворот, однако рефери никак не отреагировали. В ответ клуб пообещал обратиться в ЭСК РФС, а Деограсия попросил судей уважительно относиться к его подопечным.