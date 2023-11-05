В прагматичном стиле: «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ. В первом тайме хозяева намеренно отдали инициативу сопернику, перекрыв все свободные зоны на своей половине, и сделали ставку на контратаки. Одна из них сработала: Джон Кордоба убежал на входе в штрафную от Романа Евгеньева и со второй попытки открыл счёт. После перерыва игра раскрылась, и Олакунле Олусегун удвоил преимущество команды ударом головой после подачи Жоау Батчи. Самарцы почти не имели шансов отличиться и лишь дважды пробили в створ, однако в концовке вышедшему на замену Владимиру Писарскому удалось сократить отставание.

Перед началом сезона мало кто мог предположить, что после 13 туров РПЛ «Краснодар» и «Крылья Советов» будут находиться в топ-3 таблицы. И если лидерство южан не стало сенсацией, то мощная поступь самарцев, ещё весной боровшихся за выживание, приятно удивила.

Однако перед очным матчем обе команды угодили в небольшое пике. Подопечные Владимира Ивича разошлись миром с «Балтикой» и уступили ЦСКА и позволили ближайшему преследователю «Зениту» сократить отставание до двух очков. А в преддверии поездки в Санкт-Петербург на следующей неделе им никак нельзя было пропускать соперника на первое место.

Коллектив Игоря Осинькина же после разгрома «Спартака» в чемпионате взял в национальном первенстве всего одно очко и попутно вылетел из Кубка страны. Но, несмотря на это, сохранял хорошие шансы на то, чтобы завершить первую часть сезона в тройке. А победа над прямым конкурентом только бы этому способствовала.

К счастью, наставники подошли к игре практически без потерь. Хозяева вовсе могли рассчитывать на всех сильнейших, а тренер после встречи со «Спартаком» в Кубке произвёл ротацию, обновив состав по семи позициям. Гости же остались только без давно травмированных Дениса Якубы, Сергея Бабкина и Дмитрия Цыпченко. Зато восстановились Фернандо Костанца и Дмитрий Иванисеня, занявшие места в опорной зоне.

Казалось, «Краснодар» при поддержке родных трибун сразу пойдёт вперёд. Однако южане, напротив, намеренно отказались от мяча. Они понимали, насколько сильны «Крылья Советов» в быстрых атаках, и стремились не оставлять им свободное пространство на своей половине. Четвёрке защитников в опорной зоне помогали Александр Черников и Никита Кривцов. Самарцы ожидаемо пытались расшатать насыщенную линию обороны визави через фланги. Слева действовал быстрый Никита Салтыков, а справа — техничный Бенхамин Гарре. Плюс регулярно подключались Гленн Бейл и Юрий Горшков. Смещался направо и один из тройки хавбеков — Роман Ежов.

Но в первом тайме у них почти ничего не получалось. Хозяева надёжно перекрыли все подходы к штрафной и не позволяли проникать в неё. Сами же они в фирменной манере соперников стремились при удобной возможности организовывать контрвыпады. Уже на 14-й минуте подопечные Ивича создали момент, когда Эдуард Сперцян завершил трёхходовку ударом издали, но Богдан Овсянников выручил партнёров.

А вскоре южане всё же отрыли счёт. Их тактика полностью сработала. После отличного заброса Ильзата Ахметова Джон Кордоба оказался один в один против Романа Евгеньева на левом краю. Россиянин сыграл на удивление пассивно: позволил форварду уйти от себя в штрафную. Тот выскочил на рандеву с вратарём, но не сумел пробить его с первой попытки. Однако мяч вновь отскочил к колумбийцу, и он спокойно закатил его в створ, отметившись седьмым голом в нынешнем сезоне РПЛ. Евгеньев же, пытавшийся спасти ситуацию, ещё и споткнулся об Овсянникова.

Теперь уже «Крыльям» необходимо было идти вперёд и раскрываться, но они лишь перекатывали мяч под прессингом на своей половине. Салтыков и Гарре, не получая пространства, растворились на поле. Номинальный атакующий полузащитник Амар Рахманович, действующий на острие, почти не встречался с мячом, проиграв большую часть единоборств Хуниору Алонсо. Также необходимо отметить Черникова и Кривцова, совершивших огромный объём работы и не позволявших оппонентам прорываться через центр.

Если у гостей что-то и выходило, то только после редких быстрых выпадов. Так, самый опасный момент упустил Салтыков, сместившийся с левого фланга в центр и немного не попавший в створ. Чуть позже Гарре метров с 25 выстрелил точно в руки Матвею Сафонову.

Второй тайм получился намного более открытым и богатым на подходы, чем первый. Во многом способствовала этому своевременная замена от Ивича. Он убрал повисшего на жёлтой карточке Ахметова и выпустил вместо него на правый флаг атаки Олакунле Олусегуна. Быстрый вингер с удовольствием врывался в свободные зоны и буквально затерзал Горшкова. Тем более Салтыков далеко не всегда помогал товарищу в разрушении.

«Краснодар» же наконец принялся создавать моменты. Сначала Черников с левой опасно пробил под перекладину, но Богдан Овсянников оказался начеку. Затем после подачи углового мяч неудачно отскочил от Иванисени, однако вратарь проявил чудеса реакции и вытащил его с линии. А наиболее явный шанс имел как раз Олусегун. Грамотно открывшись на правом краю штрафной и получив пас от Батчи, он угодил в ближнюю штангу. После этого мяч отскочил к Кордобе, но тот был к этому не готов.

Осинькин также попытался спасти игру заменами и выпустил Николая Рассказова, Владимира Хубулова и Владислава Шитова. Поначалу это действительно помогло. Гости забрали мяч под свой контроль и увеличили давление на чужие ворота. Но хозяева по-прежнему оборонялись образцово и не позволяли тревожить Матвея Сафонова. А все подачи верхом снимали Алонсо и Витор Тормена. Вспоминается разве что дальний выстрел Бейла со стандарта да попадание мяча в прижатую руку Оласе на подаче корнера.

А на 73-й минуте, когда Олусегун удвоил преимущество южан, казалось, интрига умерла окончательно. Нигериец совершил фирменный скоростной рывок по флангу и головой замкнул хорошую подачу Батчи. Свежий Рассказов, который отвечал за соперника, попросту не увидел его подключение и даже не выпрыгнул.

Однако в концовке самарцы совершенно неожиданно сократили отставание. У Осинькина, как и у Ивича, сработала одна из рокировок. Причём отличился Владимир Писарский, до того не забивавший за «Крылья» в чемпионате. Не успел он появиться на поле, как грамотно оттеснил защитника корпусом и с близкой дистанции отправил снаряд в створ. Сложилось впечатление, что в том эпизоде неосмотрительно выдвинулся вперёд Сафонов.

У гостей оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но реальных шансов они больше создать не сумели. Таким образом, «Краснодар» вернулся на победную тропу и поднялся на первую строчку в таблице. Оппоненты же потерпели третье поражение в последних четырёх турах РПЛ.