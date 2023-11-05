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Ловчев: всё становится на свои места — «Зенит» станет чемпионом

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне чемпионата России.
Ловчев: всё становится на свои места — «Зенит» станет чемпионом
  • Gettyimages.ru

«Зенит» вышел на первое место, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, всё становится на свои места. Именно «Зенит» станет чемпионом», — написал Ловчев в социальных сетях.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России (2:0) и вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 29 очков. У идущего вторым «Краснодара» в активе 28 баллов и игра в запасе с «Крыльями Советов».

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказал мнение касательно успеха команды в сезоне-2023/24.

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