Ловчев: всё становится на свои места — «Зенит» станет чемпионом

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне чемпионата России.

«Зенит» вышел на первое место, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, всё становится на свои места. Именно «Зенит» станет чемпионом», — написал Ловчев в социальных сетях.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России (2:0) и вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 29 очков. У идущего вторым «Краснодара» в активе 28 баллов и игра в запасе с «Крыльями Советов».

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказал мнение касательно успеха команды в сезоне-2023/24.