RT в Telegram
Подпишись

Алонсо: успех «Краснодара» — это не секрет, только упорная работа

Короткая ссылка
Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал об успехе команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Успех «Краснодара» это не секрет — только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России (2:0) и вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 29 очков. У идущего вторым «Краснодара» в активе 28 баллов. Очная встреча команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить