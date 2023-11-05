Алонсо: успех «Краснодара» — это не секрет, только упорная работа

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал об успехе команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Успех «Краснодара» это не секрет — только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России (2:0) и вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 29 очков. У идущего вторым «Краснодара» в активе 28 баллов. Очная встреча команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года.