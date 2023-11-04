Боярский: Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года
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«Я верю в то, что «Зенит» снова займёт главенствующее место. 11 ноября с «Краснодаром» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» — цитирует Боярского «СЭ».
Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Балтика» — на 15-й позиции (11 баллов).
Ранее сообщалось, что Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч.