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Боярский: Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года

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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал то, что санкт-петербургский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу.
Боярский: Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года
  • Gettyimages.ru

«Я верю в то, что «Зенит» снова займёт главенствующее место. 11 ноября с «Краснодаром» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» — цитирует Боярского «СЭ».

Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Балтика» — на 15-й позиции (11 баллов).

Ранее сообщалось, что Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч.

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