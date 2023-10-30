Фиаско «Спартака» в Воронеже, серия «Зенита», промах Нобоа с пенальти и шедевр Ишкова: чем запомнился 13-й тур РПЛ

«Спартак» на залитом поле в Воронеже уступил «Факелу» и впервые с 2004 года потерпел четыре поражения подряд на выезде в чемпионате России, «Зенит» забил в 20-м матче подряд и сломил сопротивление «Ахмата». Красивый гол Ильи Ишкова не помешал «Динамо» взять верх над «Уралом», а «Сочи» не смог реализовать два пенальти и проиграл «Пари НН». В свою очередь, «Крылья Советов» не смогли справиться с «Оренбургом» и продлили безвыигрышную серию до четырёх встреч. Чем запомнился 13-й тур РПЛ — в материале RT.

Рекорд «Зенита»

Действующие чемпионы России продолжают погоню за «Краснодаром». После двух обидных поражений в конце сентября подопечные Сергея Семака одержали три победы подряд и сократили отставание от лидера до двух очков. В минувшие выходные они справились с «Ахматом», который не могли обыграть в РПЛ в двух матчах подряд. В ноябре 2022-го грозненцы сенсационно взяли верх в гостях (2:1), а до этого не позволили сопернику ни разу поразить свои ворота дома, пусть и сами не отличились (0:0).

И на этот раз всё началось для «Ахмата» как нельзя лучше. Уже на 24-й минуте Мохамед Конате создал настоящий шедевр — пробежал половину поля и неотразимо пробил, попутно оставив не у дел не только допустивших грубые ошибки защитников Нуралы Алипа и Родригао, но и покинувшего створ Дениса Адамова. Вратарь бросился наперерез, но также оказался отыгран, не сумев помешать неудержимому нападающему.

Однако развить успех гости не сумели. «Зениту» потребовалось всего пять минут, чтобы дважды огорчить Гиорги Шелию и отличиться в 20-й встрече подряд, тем самым повторив клубный рекорд. И Матео Кассьерра не стал сдерживать эмоции — колумбиец достиг отметки в десять мячей и остался лидером гонки бомбардиров.

Во втором тайме петербуржцы могли упрочить преимущество, но где-то подвела реализация, а где-то не хватило везения. Тот же Кассьерра мог оформить дубль, но угодил в штангу. Однако поводом для расстройства стало не это, а травма Клаудиньо. Он получил повреждение в столкновении с Бернардом Беришей и покинул поле «Газпром Арены» в слезах.

Ничья в самарском тумане

На одно очко отставание от потерпевшего первое поражение в сезоне «Краснодара» сократили и «Крылья», хотя в матче с занимавшим предпоследнюю, 15-ю строчку «Оренбургом» явно рассчитывали на большее. Правда, эти ожидания основывались скорее на положении коллективов в таблице, чем на игре. Гости ничуть не уступали хозяевам, а по ряду ключевых аспектов даже превзошли. Так, подопечные Давида Деограсии чаще наносили удары (16-15) и создали хоть и ненамного, но больше ожидаемых голов (1,23-1,22).

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Тем удивительнее, что на настрое соперников не сказались непростые погодные условия. Поле «Самара Арены» заволокло туманом, в результате чего сама встреча напоминала события всем известного мультфильма. Однако на комбинационной игре это ничуть не сказалось. В первом тайме после эффектной многоходовки отличился лучший бомбардир «Крыльев» Бенхамин Гарре, а уже после перерыва ему ответил другой аргентинец, Матиас Перес. Оказавшийся в чужой штрафной защитник «Оренбурга» откликнулся на заброс с фланга и застал врасплох Богдана Овсянникова.

Во втором тайме гости смотрелись заметно ярче и вполне могли склонить чашу весов в свою пользу. В том числе ударом с 11-метрового, право на исполнение которого могли получить на 80-й минуте. Но после просмотра видеоповтора главный арбитр Рафаэль Шафеев отказался указывать на точку, вместо этого предъявив жёлтую карточку за симуляцию рухнувшему на газон Владимиру Обухову. По его мнению, поводов для падения не было.

Фиаско «Спартака»

По сути, именно погода во многом помогла состояться главной сенсации 13-го тура первенства страны. За час до начала матча «Факела» со «Спартаком» в Воронеже начался сильнейший ливень, из-за чего газон стадиона оказался залит водой. Сотрудники стадиона пытались убрать её лопатами, но радикально повлиять на состояние поля не сумели, чем вызвали крайнее недовольство десятикратных чемпионов России. Естественно, в таких условиях обе команды не смогли продемонстрировать свои лучшие качества, но если хозяевам удалось хоть как-то приспособиться, то гостям — нет.

В итоге «Спартак» провёл худшую игру в сезоне с точки зрения созидания xG (0,51) и впервые был бит «Факелом» в РПЛ. А также повторил клубный антирекорд по продолжительности неудачной серии на выезде. До настоящего момента красно-белые лишь однажды уступали в четырёх гостевых встречах подряд — под руководством Невио Скалы в 2004 году. Избежать этого фиаско не помог даже вернувшийся в основу Александр Соболев. Он лишь раз пробил по воротам и не сумел огорчить соперника в шестом матче подряд во всех турнирах.

Принесли хозяевам сенсационную победу голы Евгения Маркова и Максима Максимова в концовке, причём первый реализовал 11-метровый. В ходе борьбы в штрафной Срджан Бабич попал по лицу оппоненту и получил вторую жёлтую карточку. Таким образом, в следующем туре «Спартак» не сможет рассчитывать сразу на двух центральных защитников. Помимо серба, дерби с «Локомотивом» пропустит сломавший ребро на тренировке Георгий Джикия.

Тем не менее ещё одно ожидаемое событие пока не состоялось. После такого провала многие ожидали отставки Гильермо Абаскаля, но руководство москвичей выступило в его защиту. Гендиректор клуба Олег Малышев заявил, что специалист не будет уволен, и призвал коллектив «усерднее работать».

Проблемы «Сочи» с пенальти

Осечкой «Спартака» воспользовалась команда из Нижнего Новгорода, дома сломившая сопротивление главного аутсайдера лиги. В минувшем туре «Сочи» одержал первую победу в семи встречах, но повторить успех не смог, хотя его футболисты нанесли в три раза больше ударов (18-6) и дважды подходили к точке. После перерыва судья Сергей Цыганок назначил аж два пенальти в ворота «Пари НН» — на исходе часа игры поводом для этого стал фол на Кирилле Заике, а уже в компенсированное время рукой в своей штрафной сыграл Дмитрий Стоцкий. Однако удар Ваньи Дркушича парировал Артур Нигматуллин, а Кристиан Нобоа зарядил выше перекладины.

При этом исполнение первого 11-метрового заметно затянулось. Сначала Николай Калинский потолкался с Мартином Крамаричем и заставил того продемонстрировать своё актёрское мастерство, а второй раз поводом для массовой потасовки чуть было не стало поведение Хуана Босельи. В попытке сбить Дркушичу настрой (как оказалось, удачной) он подошёл к точке, но в жёсткой манере был изгнан оттуда партнёрами словенца.

Примечательно, что именно Босельи и Калинский и организовали единственный гол в ворота «Сочи». Аргентинец в касание покатил на набегавшего по флангу россиянина, а тот уложил мяч аккурат в дальний угол. Однако всего этого могло не быть, если бы не дальновидность Зе Турбо. Он вполне мог стать адресатом передачи, но пропустил её на одноклубника, понимая, что находится в офсайде.

Долгожданный успех «Динамо»

Но если «Пари НН» обошёл «Спартак» лишь по дополнительным показателям, то «Динамо» — по очкам. На «ВТБ Арене» подопечные Марцела Лички взяли верх над «Уралом» и не только прервали безвыигрышную серию из пяти матчей, но и поднялись на четвёртую строчку в таблице РПЛ. При этом автором первого гола в ворота Ильи Помазуна стал Константин Тюкавин, не зажигавший своё имя на табло с 6 августа. Тогда он оформил дубль в противостоянии с «Зенитом», после чего молчал девять встреч — и это только в чемпионате.

Второй же тайм запомнился сразу двумя шедеврами, причём для обоих футболистов мячи стали дебютными в РПЛ. Сначала забил Бителло, постепенно превращающийся в одного из лидеров «Динамо». Бразилец двумя эффектными финтами раскачал Эммерсона, после чего выстрелил почти под перекладину — Помазун дотянулся, но спасти не сумел. Но настоящее чудо сотворил Илья Ишков. 18-летний хавбек «Урала» вышел на замену на 75-й минуте, а в компенсированное время заставил рукоплескать себе не только своих, но и чужих болельщиков. Его феноменальному попаданию в девятку с левой предшествовал шикарный проход от боковой линии в стиле Лионеля Месси, в процессе которого он разобрался сразу с двумя защитниками соперника.

Тем не менее это лишь немного подсластило пилюлю фанатам «Урала», находящегося в глубоком кризисе. Подопечные Виктора Гончаренко не могут добиться успеха восемь туров подряд и уже находятся в пяти очках от зоны вылета, хотя ещё недавно занимали пятое место и отставали от «Динамо» всего на одно очко.