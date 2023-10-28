«Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура РПЛ

«Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

В составе воронежского клуба мячи забили Евгений Марков (70-я, пенальти), Максим Максимов (84-я).

У «Спартака» на 70-й минуте был удалён защитник Срджан Бабич за вторую жёлтую карточку.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее гол Вады помог «Рубину» победить «Балтику» в матче 13-го тура РПЛ.