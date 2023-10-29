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Сёмин назвал парадоксальным первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 13-го тура чемпионата России от ЦСКА.

«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для «Краснодара». Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу», — цитирует Сёмина «СЭ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из 18 побед в РПЛ и потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. При этом подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее Владимир Ивич заявил, что «Краснодар» не заслужил проигрыша в матче с ЦСКА.

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