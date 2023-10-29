Сёмин назвал парадоксальным первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ
«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для «Краснодара». Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу», — цитирует Сёмина «СЭ».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из 18 побед в РПЛ и потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. При этом подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Ранее Владимир Ивич заявил, что «Краснодар» не заслужил проигрыша в матче с ЦСКА.