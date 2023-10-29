Ивич: «Краснодар» не заслужил проиграть в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата России по футболу от ЦСКА.

«Мы не заслуживали проигрывать сегодня, но это футбол. Не получается побеждать каждый раз. Есть лучшая команда, на которую тратится много денег. Деньги в футболе решают достаточно много», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из 18 побед в РПЛ и потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. При этом подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прервал серию из 18 побед в РПЛ.