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Ивич: «Краснодар» не заслужил проиграть в матче с ЦСКА

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата России по футболу от ЦСКА.
Ивич: «Краснодар» не заслужил проиграть в матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мы не заслуживали проигрывать сегодня, но это футбол. Не получается побеждать каждый раз. Есть лучшая команда, на которую тратится много денег. Деньги в футболе решают достаточно много», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из 18 побед в РПЛ и потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. При этом подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прервал серию из 18 побед в РПЛ.

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