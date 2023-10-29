«Краснодар» прервал серию из 18 побед в РПЛ

«Краснодар» в гостях потерпел поражение от ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов на 41-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из 18 побед в РПЛ и потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. При этом подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в 13-м туре РПЛ.