«Краснодар» прервал серию из 18 побед в РПЛ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов на 41-й минуте.
Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из 18 побед в РПЛ и потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. При этом подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в 13-м туре РПЛ.