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Ивич назвал вратаря ЦСКА Акинфеева лучшим игроком матча

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высоко оценил игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Чалов провёл хорошую игру, он показал, что он качественный игрок. Но вратарь ЦСКА — лучший игрок матча», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов.

Подопечные Ивича потерпели первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. При этом «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков. ЦСКА — пятый (21).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прервал серию из 18 побед в РПЛ.

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