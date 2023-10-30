Степашин считает, что «Динамо» может зацепиться за высокие места в РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что московская команда способна побороться за медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Конкуренция серьёзная, «Динамо» зацепится за высокие места?» — «Если не будут перекупать игроков у нас», — приводит слова Степашина «Матч ТВ».





Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми голами отметились Константин Тюкавин и Бителло на 42-й и 61-й минутах. За гостей единственный мяч забил Илья Ишков в компенсированное время (90 + 5).

«Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» (16) — на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после матча с «Уралом».