Тюкавин отказался общаться с журналистами, заявив, что он для них «сдулся»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после матча 13-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Пообщаться после матча с «Уралом»? Для вас я сдулся», — цитирует игрока «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Тюкавин отметился голом.

Таким образом, «Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» — на десятой позиции (16).

Ранее сообщалось, что гол Николая Калинского принёс «Пари НН» победу над «Сочи» в 13-м туре РПЛ.