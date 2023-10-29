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Непомнящий — о Федотове в ЦСКА: очень сложно сшить смокинг без нужных материалов

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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Несмотря на все проблемы ЦСКА с составом (не хватает защитников, выбыл из строя Максим Мухин), у армейцев очень хорошая и стабильная игра в атаке. Весь первый тайм москвичи создавали проблемы «Краснодару». А те были вынуждены действовать в полупозиции, не успевали отойти назад и не могли накрыть игроков ЦСКА. Вот в таких моментах можно увидеть работу тренера. Федотов показывает, что может работать и показывать стабильную игру даже в таком неукомплектованном составе. Ведь очень сложно сшить хороший смокинг без нужных материалов.

А главной проблемой была игра на своей половине поля: как только мяч оказывался у «Краснодара», возникала тревога, особенно это было заметно во втором тайме, когда стали играть по счёту и у «быков» было много шансов сравнять. Но удача была на красно-синей стороне. Также много раз выручала блестящая игра Игоря Акинфеева. Так что победить лидера чемпионата, который в этом сезоне является претендентом на чемпионство, — большое дело», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Юрий Сёмин назвал парадоксальным первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ.

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