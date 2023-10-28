Свой среди чужих: гол Щетинина помог «Ростову» обыграть «Локомотив» в 13-м туре РПЛ

«Ростов» победил «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ. Единственный мяч в начале игры забил воспитанник железнодорожников Кирилл Щетинин. Он прошил Илью Лантратова ударом по центру ворот после того, как Лукас Фассон прервал прострел Ильи Вахании. Щетинин также проделал большой объём работы и стал лучшим по целому ряду показателей: ударам, удачным обводкам, возвратам владения и выигранным единоборствам. Концовку встречи подопечный Валерия Карпина провёл через боль из-за повреждения бедра, но не покинул поле.

Противостояние «Ростова» и «Локомотива» было крайне важным для обеих команд. Москвичи с учётом осечек «Спартака» и «Крыльев Советов» получили возможность в случае победы как минимум временно подняться на второе место в таблице РПЛ. Южане же, на прошлой неделе прервавшие семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, горели желанием оторваться как можно дальше от зоны стыков.

Дополнительной интриги встрече придавали фигуры Валерия Карпина и Артёма Дзюбы. Как известно, ещё во время совместной работы в «Спартаке» отношения у них не сложились, хотя форвард отыграл под руководством тренера более 70 матчей. Впоследствии оба неоднократно обменивались едкими заявлениями в прессе и, по информации СМИ, однажды даже едва не подрались.

Неудивительно, что футболист при каждом удобном случае стремился огорчить команды бывшего наставника. Так, с момента его прихода в «Ростов» в конце 2017-го нападающий суммарно забил жёлто-синим восемь мячей. В том числе удалось оформить два хет-трика. Один как раз пришёлся на выездную игру с оппонентом весной, и тогда красно-зелёные оказались сильнее.

Намеревались взять верх они и теперь. Тем более гости подошли к матчу практически в идеальном составе. Единственной потерей оказался травмированный Артём Карпукас. Его место в опорной зоне вновь занял номинальный защитник Марио Митай, здорово проявивший себя на данной позиции в дерби с «Динамо».

Хозяева вовсе в кои-то веки могли рассчитывать вообще на всех исполнителей. А конкуренцию Дзюбе готов был навязать набравший потрясающую форму Егор Голенков. В текущем сезоне национального первенства он отличился шесть раз и в гонке бомбардиров уступал только Матео Кассьерре.

Матч начался с холодного душа для «Локомотива». Уже на третьей минуте Илье Лантратову пришлось доставать мяч из сетки. Его партнёры словно не проснулись и позволили соперникам провести атаку с большим количеством передач. Никто не помешал Мохаммаду Мохеби и Илье Вахании разыграть стенку в чужой штрафной. Прострел последнего прервал Лукас Фассон, но мяч отскочил прямо на Кирилла Щетинина, который не оставил шансов вратарю.

Примечательно, что огорчить красно-зелёных удалось воспитаннику клуба. Уроженец Курска с детства занимался в академии трёхкратных чемпионов России и даже отметился в Юношеской лиге УЕФА, но в 2019-м был перехвачен «Зенитом». Неудивительно, что он не сдерживал эмоции, празднуя гол.

Быстро открыв счёт, хозяева невольно отошли в оборону и переключились на игру вторым номером. Железнодорожники же долго не могли прийти в себя. Они с огромным трудом переходили в атаку, поскольку Данил Глебов, Даниил Уткин и Щетинин «перегрызали» всё в центре. А на флангах не получали пространства Наир Тикнизян и Сергей Пиняев. Оставалось уповать лишь на выносы в направлении Дзюбы.

Куда опаснее смотрелись контрвыпады южан. Особенно активен был поймавший кураж Щетинин. Он смело тащил мяч вперёд на дриблинге и заработал на себе несколько фолов. А в середине тайма преимущество едва не удвоил Голенков. Он здорово зацепился за мяч в штрафной, развернул защитника и почти из пределов вратарской немного не попал в створ. Регулярно жёлто-синие выигрывали и подборы в опорной зоне, нанося неприятные удары. Так, дубль мог оформить Щетинин, но снаряд свалился у него с ноги. А выстрел Глебова метров с десяти в последний миг заблокировал в отчаянном подкате Евгений Морозов.

И лишь ближе к перерыву москвичи создали несколько собственных опасных моментов. Сначала Тикнизян, воспользовавшись разрезающим пасом Максима Глушенкова, вышел практически один на один с Сергеем Песьяковым, но тот грамотно сократил дистанцию и выручил одноклубников. В следующей фазе данной атаки Дзюба после прострела с фланга пяткой не попал в дальний. Наконец, вратарь справился с хитрым выстрелом Пиняева в ближний нижний угол с линии штрафной.

Но расслабляться подопечным Карпина, разумеется, было нельзя, ведь они уже трижды в нынешнем сезоне РПЛ упускали победу, ведя с разницей в два мяча. Что уж говорить о минимальном разрыве? Коллектив Галактионова, напротив, известен как наиболее волевой в лиге и неоднократно набирал очки в концовках.

Наставник москвичей, понимая, что подопечным ощутимо не хватает последнего паса, бросил в бой Антона Миранчука вместо Пиняева. Он расположился на позиции под нападающим, а Глушенков сместился на правый край. Поначалу казалось, ход сработал. Свежий хавбек классно разгонял атаки, а красно-зелёные принялись делать то, что у них совсем не получалось в первой половине — забрасывать мяч за спины защитникам. Тут же Глушенков убежал от Максима Осипенко к лицевой и выполнил прострел на Дзюбу, но того опередил Щетинин.

Чуть позже Миранчук, получив разрезающий пас от всё того же Глушенкова, слабо пробил в руки Песьякову. А один из самых опасных моментов железнодорожники упустили по истечении часа. Им удалось убежать в контратаку, которая завершилась неприятным выстрелом Миранчука низом. Вратарь отбил мяч в сторону прямо на Тикнизяна. Однако его опередил подстраховавший партнёров Глебов.

Также по теме Спасения Лантратова, красивый гол Севикяна и безвыигрышная серия «Динамо»: чем запомнился 11-й тур РПЛ «Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Уралом» благодаря удару Тимура Сулейманова на 96-й минуте, при этом Илья Лантратов при счёте...

Однако в целом инициативой владел «Ростов». Если в предыдущих матчах, поведя в счёте, во вторых таймах он терял преимущество и в конце концов пропускал, как, например, произошло в дерби с «Краснодаром», то на этот раз действовал в высшей степени грамотно. Чтобы не позволять оппонентам идти вперёд, жёлто-синие сами забрали мяч под свой контроль. А при потере они сразу старались вступать в прессинг.

И конечно же, нельзя не отметить работу опорников. Особенно хорош был Щетинин, абсолютно заслуженно признанный лучшим футболистом встречи. Он не только забил единственный мяч, но и занял первое место в матче сразу по нескольким показателям: ударам (3), удачным обводкам (4), возвратам владения (8) и выигранным единоборствам (13 из 20). Кирилл в поединке с родной командой совершил огромный объём работы и не ушёл с поля даже в концовке, хотя доигрывал через боль, держась за заднюю поверхность бедра. Под стать ему сражались и остальные футболисты хозяев, которые не хотели снова упускать победу.

Галактионов тоже не собирался сдаваться и на 67-й минуте пошёл ва-банк. Он бросил в бой Тимура Сулейманова вместо Александра Сильянова и перестроил подопечных на схему с тремя центральными защитниками и парой мощных форвардов. Ответ Карпина оказался полностью адекватным. Он освежил фланги, выпустив Андрея Ланговича и Дениса Терентьева, а вперёд отправил Николая Комличенко. Форвард отведённый ему отрезок провёл крайне полезно и выиграл большое количество единоборств, не позволяя визави начинать атаки.

А когда Лантратов за 20 минут до конца основного времени неожиданно пропустил мяч между рук после дальнего выстрела Мохеби, сложилось впечатление, что противостояние можно завершать. Гостей спасла бригада арбитров, усмотревшая офсайд у Щетинина, отдавшего предголевой пас.

Однако «Локомотив» шансом не воспользовался, хотя судья компенсировал целых шесть минут. Более того, москвичи даже не сумели организовать финальный штурм. Запомнился только удар пришедшего в чужую штрафную Фассона в штангу. Но, скорее всего, он подыграл себе рукой. В остальном жёлто-синие грамотно держали мяч на чужой половине.

Таким образом, они одержали вторую победу подряд в РПЛ и, что не менее важно, удержали устраивающий их счёт и опять не пропустили. «Локомотив» же потерпел первое поражение в РПЛ более чем за месяц и остался на пятой строчке.