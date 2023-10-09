Спасения Лантратова, красивый гол Севикяна и безвыигрышная серия «Динамо»: чем запомнился 11-й тур РПЛ

«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Уралом» благодаря удару Тимура Сулейманова на 96-й минуте, при этом Илья Лантратов при счёте 1:2 отразил пенальти. «Динамо» не сумело поразить ворота «Факела» и продлило безвыигрышную серию до четырёх матчей, а Марцел Личка отстранил от работы с командой Дениса Макарова. «Зенит» отличился дважды в первые полчаса и одолел «Сочи», а красивый гол Эдгара Севикяна помог «Нижнему Новгороду» взять верх над «Крыльями Советов». «Ахмат» дома сенсационно уступил «Рубину», а «Оренбург» на выезде проиграл в гостях «Балтике». Чем запомнился 11-й тур РПЛ — в материале RT.

Драма в Екатеринбурге

Отчётный тур открылся невероятным по накалу противостоянием в Екатеринбурге. Уже в дебюте «Урал» и «Локомотив» обменялись мячами. Сначала Артём Дзюба прервал трёхматчевую безголевую серию в РПЛ, а затем Силвие Бегич отличился на подаче корнера.

Но всё самое интересное ждало зрителей впереди. Во втором тайме у москвичей неожиданно разладилась игра. У них ничего не получалось впереди, зато соперник регулярно проводил опасные контрвыпады. В качестве звоночка послужил выход Игоря Дмитриева на рандеву с Ильёй Лантратовым, из которого последний вышел победителем. Но спустя несколько минут он ничего не сумел поделать с выстрелом Эрика Бикфалви в упор. К слову, румын записал себе в актив 50-й гол в РПЛ.

Вскоре екатеринбуржцы получили возможность снять все вопросы, когда Наир Тикнизян при розыгрыше углового нечаянно коснулся мяча рукой. К точке подошёл не кто-то из опытных футболистов, а 18-летний Илья Ишков. В результате разыгралась драма. Лантратов справился с его ударом в левый от себя угол, но Сергей Карасёв попросил перебить, поскольку Лукас Фассон вбежал в штрафную раньше времени. Но и вторую попытку оставил за собой вратарь. Хавбек отправил мяч туда же и не сумел перехитрить визави. После финального свистка Виктор Гончаренко заявил, что исполнить одиннадцатиметровый следовало более возрастному подопечному, а Ишков, покидая поле, не сдержал слёз.

Статистика Лантратова в этом компоненте приятно удивляет. Этот пенальти стал для него десятым отражённым в Премьер-лиге, причём этой отметки он достиг быстрее всех в истории — за 98 встреч. Если же брать отрезок, когда Илья дебютировал в элитном дивизионе в 2020-м, ему вовсе нет равных, поскольку у ближайших преследователей всего по четыре сейва.

Красно-зелёные, получив шанс спастись, в очередной раз проявили характер. На 96-й минуте свежий Тимур Сулейманов замкнул прострел Фассона. Таким образом, они забили уже четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ после 90-й минуты и набрали семь волевых очков в матчах, по ходу которых уступали в счёте. По обоим показателям команда лидирует.

Лёгкая победа «Зенита»

В свою очередь, «Зениту» удалось прервать серию из двух поражений в РПЛ. Впрочем, в матче с аутсайдером «Сочи» петербуржцы не имели права терять очки. Его судьба решилась уже в первые полчаса. В дебюте гости получили право исполнить первый пенальти в нынешнем сезоне чемпионата, и Клаудиньо не оставил шансов арендованному у клуба с берегов Невы Никите Гойло. Затем бывшую команду огорчил Матео Кассьерра, с девятью голами укрепивший своё лидерство в гонке бомбардиров РПЛ.

Примечательно, что на последнем рубеже гостей расположился ещё один бывший футболист южан, Денис Адамов. Он дебютировал за новый коллектив в кубковом поединке с «Балтикой», а теперь получил практику и в национальном первенстве. Пробить вратаря в этот вечер не удалось, но и работы у него практически не было. Вспоминается разве что попадание Мартина Крамарича в перекладину.

Если сине-бело-голубые вернулись на победную тропу, то дела подопечных Александра Точилина идут из рук вон плохо. Они уступили в шести последних матчах РПЛ, опустившись на последнее место, и на этом отрезке даже ни разу не отличились с игры. Несмотря на плачевные результаты, генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что руководство пока не думает об отставке тренера.

Взлёт «Нижнего Новгорода»

Приятным подарком для «Зенита» стала неожиданная осечка «Крыльев Советов», которая позволила действующим чемпионам до одного очка сократить отставание от второго места. Самарцев после разгрома «Спартака» будто подменили. За пять дней они умудрились потерпеть два поражения с общим счётом 0:5: вслед за «Ахматом» в Кубке не справились на выезде с «Нижним Новгородом» — 0:2.

Исход противостояния во многом определил очередной гол-шедевр в исполнении Эдгара Севикяна. На 13-й минуте в ходе первой же осмысленной атаки команды он сместился с правого края в центр и с левой ноги по уходящей траектории отправил снаряд в дальний угол. Лишь украсила эпизод реакция Богдана Овсянникова, оказавшегося не готовым к столь нестандартному решению и даже не дёрнувшегося.

Быстро открыв счёт, подопечные Сергея Юрана переключились на излюбленную манеру игры вторым номером и преуспели. Три центральных защитника не давали свободы группе нападения оппонента, а на флангах им помогали Маттео Стаматов и Владимир Карапузов, сдерживая Никиту Салтыкова и Бенхамина Гарре. Гости не только крайне редко создавали моменты, но и почти не проникали в штрафную. До перерыва они нанесли всего один удар в створ — Артур Нигматуллин справился с дальним выстрелом Юрия Горшкова. Во второй половине ход встречи изменился несильно, хотя коллектив Игоря Осинькина увеличил давление. Однако реальных шансов отличиться почти не было. В компенсированное же время точку поставил вышедший на замену Зе Турбо.

Результаты нижегородцев осенью удивляют. Ещё на старте сезона ходили слухи об отставке Юрана, но ему удалось исправить ситуацию, несмотря на проблемы со здоровьем. В последних шести турах РПЛ его подопечные одержали четыре победы при одной ничьей и таком же количестве поражений. В том числе удалось отобрать очки у «Динамо», а теперь и прекрасно начавших «Крыльев Советов».

Неприятный соперник для «Динамо»

Встреча с «Факелом» была особенно принципиальной для «Динамо» сразу по нескольким причинам. Во-первых, в апреле москвичи потерпели обиднейшее домашнее поражение в матче, посвящённом 100-летию клуба. Во-вторых, бело-голубые не выигрывали у воронежцев 22 года — с ноября 2001-го. Имелись у них и личные счёты к Сергею Ташуеву. Ведь он невольно посодействовал отставке Славиши Йокановича. В мае после разгрома от возглавляемого россиянином «Ахмата» серба отправили в отставку.

Однако прервать неудачную серию не удалось. Подопечные Марцела Лички вслед за «Локомотивом» и «Крыльями Советов» допустили осечку. Первый тайм вовсе получился равным, а контрвыпады гостей смотрелись не менее опасными, чем атаки хозяев. Размокший газон «ВТБ Арены» словно нивелировал разницу в классе. Во второй половине столичный коллектив активизировался, и во многом этому способствовало появление Фёдора Смолова. Форвард здорово смотрелся в кубковом дерби со «Спартаком», но в чемпионате наставник вновь предпочёл ему Константина Тюкавина, который не забил в РПЛ уже в восьми поединках. Бывший капитан сборной России едва не помог партнёрам склонить чашу весов на свою сторону. Сначала Ярослав Гладышев после его передачи вырвался на рандеву с Александром Беленовым, но не попал в створ, а затем сам Смолов с довольно острого угла угодил в штангу. В концовке же вполне могли забить и воронежцы, пользуясь тем, что оппоненты пошли вперёд всеми силами.

Таким образом, «Динамо» не знает побед в национальном первенстве с начала сентября. В довершение всех бед даже в заявку не попал отличившийся трижды в чемпионате Денис Макаров. По информации СМИ, хавбек уже неделю не занимается с основой, поскольку штаб недоволен его отношением к делу. Однако и представитель футболиста, и Личка опровергли её. Чех заявил, что якобы просто предоставил подопечному пару выходных.

«Факел» же после прихода Ташуева преобразился. В четырёх играх в РПЛ он набрал пять очков, потерпев только одно поражение, и вплотную приблизился к «Балтике» и «Ростову», находящимся в зоне стыков.

Поражения «Ахмата» и «Оренбурга»

Не секрет, что смена наставника помогает на время психологически встряхнуть любую дружину и добавить ей мотивации. Ярким примером являются как раз результаты воронежцев. А вот в «Ахмате» и «Оренбурге» положительный эффект от данного кадрового решения, кажется, начинает улетучиваться, тем более в клубах пошли на него примерно в одно время. В отчётном туре оба коллектива потерпели неожиданные поражения с минимальной разницей в счёте.

Грозненцы безропотно уступили в домашних стенах не хватающему звёзд с неба «Рубину». Судьбу противостояния определил точный выстрел новичка казанцев Николы Чумича на подаче стандарта. В дальнейшем подопечные Мирослава Ромащенко имели не слишком много моментов, чтобы спастись. Запомнилось только попадание Мохамеда Конате в перекладину. Зато гости в концовке отличились дважды, но голы отменили из-за офсайда.

В свою очередь, оренбуржцы на выезде не справились с новичком элитного дивизиона «Балтикой». Не позволили им набрать очки собственные грубые ошибки. В середине первого тайма Арсен Адамов настолько неудачно сбросил мяч назад головой своему вратарю, что позволил Гедеону Гузине совершить перехват и точно пробить. Вскоре уже Ренато Гойкович подарил боснийцу мяч в штрафной, но на этот раз команду Давида Деограсии выручил Николай Сысуев. Наконец, незадолго до перерыва Кирилл Капленко сбил на лицевой всё того же Гузину, и судья указал на точку. Но, посовещавшись с коллегами, он изменил свой вердикт, посчитав, что форвард намеренно подставлялся под контакт. Однако, как и у «Ахмата», у «Оренбурга» не было шансов отыграться, кроме одного выстрела в стойку. Брайан Мансилья едва не сравнял счёт дальним ударом, но угодил в штангу.