Игнашевич — о победе над «Оренбургом»: не разочаровал ни один отрезок

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ.

«Не разочаровал ни один отрезок. Была пара эпизодов, когда соперник наносил удары с линии штрафной, в 16–17 метрах от ворот, но это всё, что мы им позволили», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Гедеон Гузина.

«Балтика» набрала десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее гендир «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с Игнашевичем по вопросу трансферов футболистов.