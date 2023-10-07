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Игнашевич — о победе над «Оренбургом»: не разочаровал ни один отрезок

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ.
Игнашевич — о победе над «Оренбургом»: не разочаровал ни один отрезок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не разочаровал ни один отрезок. Была пара эпизодов, когда соперник наносил удары с линии штрафной, в 16–17 метрах от ворот, но это всё, что мы им позволили», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Гедеон Гузина.

«Балтика» набрала десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее гендир «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с Игнашевичем по вопросу трансферов футболистов.

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