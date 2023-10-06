Узнать больше

Гендир «Балтики»: Игнашевич очень требовательный в вопросах трансферов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с главным тренером Сергеем Игнашевичем по вопросу трансферов футболистов.

«У нас смешанная схема формирования. Есть принципы клуба в части возраста и потенциала для развития футболиста, есть четкая структура бюджета в части фонда оплаты. При этом спортивный директор чётко понимает, какие качества у футболистов хочет видеть главный тренер, и игроки подбираются с их учётом», — цитирует Волженкина Metaratings.

По его словам, на финальной стадии, когда есть уже определённый список кандидатов, подготовленный спортивным отделом, тренер выбирает, кто подходит ему больше, на кого сделать упор в переговорах.

«Он весьма требовательный, хочет, чтобы в команде были только самые сильные игроки, как и все другие тренеры, думаю», — добавил Волженкин.

Игнашевич в октябре 2021 года возглавил «Балтику». А в сезоне-2022/23 вывел калининградскую команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Приморский клуб вернулся в элитный дивизион спустя 25 лет.

«Балтика» с семью очками по итогам десяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона.

Ранее Игнашевич заявил, что у него нет планов возглавить ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить