Гендир «Балтики»: Игнашевич очень требовательный в вопросах трансферов

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с главным тренером Сергеем Игнашевичем по вопросу трансферов футболистов.

«У нас смешанная схема формирования. Есть принципы клуба в части возраста и потенциала для развития футболиста, есть четкая структура бюджета в части фонда оплаты. При этом спортивный директор чётко понимает, какие качества у футболистов хочет видеть главный тренер, и игроки подбираются с их учётом», — цитирует Волженкина Metaratings.

По его словам, на финальной стадии, когда есть уже определённый список кандидатов, подготовленный спортивным отделом, тренер выбирает, кто подходит ему больше, на кого сделать упор в переговорах.

«Он весьма требовательный, хочет, чтобы в команде были только самые сильные игроки, как и все другие тренеры, думаю», — добавил Волженкин.

Игнашевич в октябре 2021 года возглавил «Балтику». А в сезоне-2022/23 вывел калининградскую команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Приморский клуб вернулся в элитный дивизион спустя 25 лет.

«Балтика» с семью очками по итогам десяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона.

Ранее Игнашевич заявил, что у него нет планов возглавить ЦСКА.