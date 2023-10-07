Чемпионский характер: «Краснодар» отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу у «Ростова» на 95-й минуте

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в одном из центральных матчей 11-го тура РПЛ, несмотря на проваленный первый тайм. Подопечные Владимира Ивича с трудом выходили из-под высокого прессинга и нанесли всего пару неточных ударов. Соперник же отличился дважды усилиями Даниила Глебова и Мохаммада Мохеби. Однако после перерыва хозяева перевернули ход встречи с ног на голову. Дальний выстрел Эдуарда Сперцяна позволил им возродить интригу, а автогол Николая Комличенко — восстановить равновесие. Точку же в дерби на 95-й минуте поставил Джон Кордоба.

К южному дерби «Краснодар» и «Ростов» подходили в диаметрально разном состоянии. Подопечные Владимира Ивича отлично начали сезон и после первой трети чемпионата уверенно лидировали, не потерпев ни одного поражения. Коллектив Валерия Карпина, напротив, смотрится крайне блёкло и, по сути, вынужден вести борьбу за выживание. Более того, к вояжу в стан соседей он подошёл с безвыигрышной серией длиной в шесть матчей РПЛ. Пожалуй, «быки» в преддверии дерби ещё никогда не считались настолько явными фаворитами.

К тому же гости столкнулись с кадровыми проблемами. Хорен Байрамян не попал в заявку из-за перебора жёлтых карточек, а травмированный Николай Комличенко хотя и оказался в резерве, остался на скамейке. Армянина же заменил Алексей Ионов. В его отсутствие место на острие вновь занял Егор Голенков. Хозяевам не могли помочь только Кевин Ленини и Кайо Панталеан, но их отсутствие не стало ударом. В остальном на поле появились все сильнейшие.

Вопреки всем предматчевым раскладам, «Краснодар» провалил первый тайм. «Ростов» с ходу неожиданно забрал мяч под свой контроль, а оппоненты, складывалось впечатление, не знали, что с этим делать. Особенно активен на левом краю был Мохаммад Мохеби, который быстро посадил на горчичник Сергея Волкова. А при потере жёлто-синие включали высокий прессинг и не позволяли хозяевам выходить на чужую половину.

Правда, до поры владение гостей получалось стерильным. Они почти не создавали моменты. Разве что Максим Осипенко неточно пробил головой после подачи со стандарта. Однако постоянное давление принесло свои плоды на 23-й минуте. Причём грубую ошибку допустил Матвей Сафонов, в текущем розыгрыше национального первенства неоднократно выручавший партнёров. В безобидной ситуации он выполнил пас прямо на Ионова. Тот ворвался в штрафную и сделал прострел под удар Даниилу Глебову. Небольшой рикошет не помешал оказавшемуся в одиночестве на входе в штрафную хавбеку первым касанием подработать снаряд, а вторым, не позволяя ему опуститься на газон, — сильно и чётко пробить. Чуть позже Сафонов снова едва не «привёз», подарив мяч Мохеби, однако передачу Даниилу Уткину на пустые ворота в отчаянном подкате прервал Черников.

Было любопытно, как «быки» отреагируют на произошедшее, ведь они всего второй раз в нынешнем сезоне РПЛ оказались в положении отыгрывающихся. Но у них по-прежнему ничего не получалось. В центре поля Глебов и Алексей Миронов «перекусывали» все выпады соперников и полностью переигрывали хвалёный дуэт Александр Черников — Никита Кривцов. Оставалось уповать лишь на выносы в направлении Джона Кордобы в попытке воспользоваться высоким расположением линии обороны. Но до перерыва по воротам Сергея Песьякова нанесли всего два неточных выстрела.

Жёлто-синие же свои моменты не упускали и вскоре удвоили преимущество. После подачи с левого фланга Голенков в штрафной, отклеившись от опекуна, выполнил классную скидку в касание на ход активному Мохеби, а тот не оставил шансов Сафонову. Впрочем, расслабляться жёлто-синим не следовало, поскольку они только в сентябре упустили победы над «Балтикой» и ЦСКА, ведя с разницей в два мяча.

И надо же такому случиться, что ситуация повторилась. Стартовала вторая половина с невероятного промаха Ионова. Активный Голенков, классно подработав мяч себе на ход, вырвался на рандеву с Сафоновым и, целясь в дальний, угодил в штангу. А на добивании его одноклубник с нескольких метров чудом не попал в створ. Впрочем, судя по повтору, гол всё равно отменили бы из-за офсайда.

Зато «Краснодар» уже в ответной атаке отличился. Абсолютно до того незаметный Сперцян сместился в центр из угла штрафной и уже из-за её пределов по-бильярдному точно пробил в створ. Песьяков оказался явно не готов к такому и не сумел парировать выстрел. Зато Сергей исправился спустя несколько минут, когда не позволил Кордобе реализовать выход один на один. Да и сам колумбиец сплоховал, отправив мяч почти во вратаря.

Но в целом хозяева полностью завладели преимуществом. Они плели кружева, пытаясь расшатать оборону соперника. Подопечные Карпина, в свою очередь, отказались от высокого прессинга и опустились на свою половину. В какой-то миг показалось, они удержат устраивающий их счёт. Оппоненты принялись излишне часто спорить с арбитром и заводиться по пустякам. Карточку за разговоры получил даже Ивич.

Но моменты у ворот Песьякова всё равно периодически возникали. Например, Жоау Батчи после подачи слева и скидки Черникова в касание невероятным образом пробил чуть выше перекладины. А с дальним выстрелом Кривцова справился вратарь.

И всё же «Краснодар» сумел спастись. Причём невольно помогла замена Карпина. Вернувшийся в строй Комличенко первым же касанием снёс Сперцяна и увидел перед собой горчичник. А вскоре на подаче корнера он случайно стал автором автогола. После удара Хуниора Алонсо мяч от его спины срикошетил точно в сетку — 2:2.

«Быки», вопреки ожиданиям, не понеслись вперёд добивать соседей, а действовали спокойнее, чтобы самим не пропустить. Но развязка произошла на 95-й минуте, когда болельщики уже потянулись с трибун. Волков здорово сместился с правого фланга в центр и сделал пас в штрафную на Кордобу. Джон же, обработав мяч, вторым касанием отправил его в дальний из-под защитника. Судьбоносный гол записал себе в актив нападающий, который до того был не слишком заметен и не воспользовался одним стопроцентным шансом.

Таким образом, «Краснодар» одержал восьмую победу в текущем розыгрыше РПЛ и продолжает уверенно лидировать. «Ростов» же умудрился в третий раз за последние четыре встречи национального первенства упустить преимущество в два гола, потерпел поражение и опустился уже в зону переходных матчей.