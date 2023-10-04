Ненахов: в этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в прошлом
- РИА Новости
«В этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в том. Согласен с этим, но не знаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что ушли такие футболисты, как Сильянов», — цитирует Ненахова «Чемпионат».
Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1.
«Локомотив» набрал десять очков и занимает первое место в группе B. «Ростов» находится на третьей позиции, имея в активе восемь очков.
Ранее «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу.