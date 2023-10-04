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Ненахов: в этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в прошлом

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказал мнение касательно игры «Ростова» в текущем сезоне.
Ненахов: в этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в прошлом
  • РИА Новости

«В этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в том. Согласен с этим, но не знаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что ушли такие футболисты, как Сильянов», — цитирует Ненахова «Чемпионат».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1.

«Локомотив» набрал десять очков и занимает первое место в группе B. «Ростов» находится на третьей позиции, имея в активе восемь очков. 

Ранее «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу.

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