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Галимов правильно назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом»

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Арбитр Роман Галимов правильно назначил пенальти в ворота «Урала» на 31-й минуте матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Галимов правильно назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru

Контакт мяча с рукой игрока «Урала» Кики является наказуемым, потому что рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).

«Ростов» (десять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на восьмой строчке.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказал мнение касательно игры «Ростова» в текущем сезоне.

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