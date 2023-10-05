Сперцян осенью стал самым подорожавшим игроком РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные по стоимости футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Его стоимость выросла с €12 до €15 млн.

Второе место в списке футболистов занимает нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра (€6 млн) и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (€5 млн) — третье.

Сперцян в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее в «Краснодаре» рассказали, что у Сперцяна были проблемы с ростом.