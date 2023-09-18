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В «Краснодаре» рассказали, что у Сперцяна были проблемы с ростом

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Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал, что у полузащитника команды Эдуарда Сперцяна были проблемы с ростом.

«Эдик очень талантлив с детства. Но рост — да. Помню встречи с ним и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: «Я вырасту, обязательно вырасту». А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких», — сказал Фундукян на YouTube-канале Nobel.

Директор академии добавил, что после летних каникул Сперцян приехал уже высоким парнем.

Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».

В нынешнем сезоне он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в девяти матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сперцян назвал невозможным переход в другой клуб РПЛ.

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