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Сперцян назвал невозможным переход в другой клуб РПЛ

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал невозможным переход в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это невозможно. Понятно, что мнение Галицкого для меня важно. Я пойду и спрошу его, но сам я не готов к такому. Я это не представляю. Здесь о деньгах не должно идти речи», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала Nobel.

Сперцян является выпускником академии «Краснодара».

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в девяти матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о сорванных трансферах в европейские чемпионаты.

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