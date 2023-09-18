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Сперцян: немного расстроился, что не уехал в Европу

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о сорванных трансферах в европейские чемпионаты.

«Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе. Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство», — сказал Сперцян в интервью YouTube-каналу Nobel.

В нынешнем сезоне Сперцян забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в девяти матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Как сообщал журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях, трансфер Сперцяна оставался целью «Аякса», а сам хавбек планировал присоединиться именно к этой команде. Позже директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна.

Ранее полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказал мнение, что Сперцян должен играть в европейском чемпионате.

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